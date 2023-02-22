«سوبر» والعين والشارقة بخاصية «4k»



أبوظبي (الاتحاد)



تتأهب رابطة المحترفين، لبث كأس السوبر بين العين والشارقة يوم السبت المقبل، إلى العالم عبر قنوات النقل التلفزيونية المختلفة بخاصية 4k، وتشهد المواجهة المرتقبة بث المباراة بتقنية الواقع المعزز من خلال الكاميرا الهوائية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، علاوة على توفير «كاميرا درون» ترصد الأجواء في مدينة دبي واستاد آل مكتوم مسرح المباراة المنتظرة على أول ألقاب موسم 2022- 2023.

وتبث مباراة كأس السوبر، باستخدام 37 كاميرا 4k، علاوة على تخصيص كاميرا لمرافق فريقي النهائي من مقرات الإقامة وصولاً إلى استاد آل مكتوم.

ويجري بث كأس السوبر على القنوات المحلية «أبوظبي الرياضية»، و«دبي الرياضية»، و«الشارقة الرياضية»، إضافة إلى أكثر من 10 قنوات عالمية حول القارات الست تسلط الأضواء على الحدث المرتقب.