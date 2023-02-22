الشارقة جاهز لمباراة السوبر بـ «القوة المؤثرة»



علي معالي (الشارقة)



بدأ الروماني كوزمين مدرب الشارقة، في وضع «اللمسات الأخيرة» على تشكيلة «الملك» قبل لقاء «السوبر» أمام العين يوم السبت المقبل، معتمداً على «القوة المؤثرة»، خاصة في الهجوم، لوجود أكثر من لاعب ذات نزعة هجومية عالية للغاية.

يركز كوزمين على كيفية البدء بالتهديف منذ الدقائق الأولى، من خلال الضغط المستمر على دفاع المنافس، مستغلاً قوة دجانيني وكايو لوكاس وباكو ألكاسير ولوان بيريرا أو عثمان كمارا، إضافة إلى الدور البارز والمكلف به ماجد حسن خلال المباراة، في ظل غياب بيانيتش، وكذلك الدور الأبرز لـ «الثنائي» مانولاس وشاهين عبدالرحمن، لرقابة هدافي العين لابا كودجو وسفيان رحيمي.

وتحدث كوزمين مع اللاعبين عن ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المكلف بها كل لاعب في المباراة، نظراً للخبرة الكبيرة التي يملكها الروماني في نهائيات «السوبر»، حيث إنه يتصدر قائمة المدربين المتوجين باللقب «4 مرات» من قبل، ويبحث كوزمين عن الابتعاد، ليصل به إلى «الرقم 5»، كما أنه يدرك تماماً أن الفوز بلقب «السوبر» سيكون أكبر دافع له، لأن يعود بقوة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، إضافة إلى أنه يريد تسجيل رقم قياسي جديد بالفوز مع «الملك» أول لقبين هذا الموسم، بعد التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وفي التدريب الرئيسي للفريق اليوم، يضع كوزمين لمساته النهائية على طريقة اللعب، والتشكيل الذي يبدأ به المباراة، والتي لن تختلف كثيراً عن الفترة الأخيرة باستثناء دخول ماجد حسن في التشكيلة الأساسية.

من جانبه، عبر خالد باوزير لاعب الشارقة عن سعادته بأن يتواجد خلال مسيرته في «السوبر الرابع»، وقال: لعبت مع الوحدة مرتين، ومع الشارقة تعتبر مباراة السبت المقبل هي الثانية، وخلال الفترة الماضية في النهائيات الثلاث لـ «السوبر» التي خضتها حققت اللقب مرة مع الوحدة، ومثلها مع الشارقة، وأخطط مع زملائي بالفريق «الملكي» إلى التتويج باللقب أمام العين.

وقال باوزير: أهمية «السوبر» أنه يأتي عقب «كبوة» في بطولة الدوري، بالخسارة الأخيرة أمام خورفكان، وترك قمة المسابقة، ولكن كل تفكيرنا حالياً ينصب في كيفية الفوز باللقب الأقرب، وهو «كأس السوبر»، وندرك تماماً صعوبة وقوة المباراة، والمنافس العيناوي الذي يظل دائماً فريقاً قوياً، في كل الظروف لما يملكه من عناصر ومقومات جعلت منه المنافس الأكبر في كل المسابقات المحلية.

وأضاف: المواجهة بين فريقين كبيرين على الساحة الإماراتية والخليجية، وبالتالي يستمتع بها الجميع، ولكن يبقى هدفنا أن نُمتع جماهيرنا بالتتويج باللقب، خاصة أن «أوفياء الملك» يقفون بكل قوة، وهم الداعم الأساسي لنا في كل المباريات، وننتظر منهم تواجداً متميزاً على ملعب نادي النصر، والذي كان شاهداً من قبل على تتويجنا بلقب «السوبر».

وأضاف: بالطبع غياب بيانيتش له تأثيره، لكن ما يميز الشارقة هذا الموسم أنه يلعب «منظومة»، مع كل التقدير للنجم البوسني وغيابه للإصابة جاء في توقيت غير مناسب، لكن ثقتنا جميعاً بأن من سيلعب مكانه قادر على تعويض غيابه.