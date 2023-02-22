العين يراهن على سلاح «المعنويات العالية» في «السوبر»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي العين تدريبه الأساسي «الخميس» في دبي، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الشارقة في كأس السوبر يوم السبت المقبل، والتي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة لـ «الزعيم» ولجماهير «الأمة العيناوية»، لأنه سبق وأن فاز باللقب 3 مرات، ويسعى للحسم للمرة الرابعة أمام الشارقة في قمة جماهيرية، شهدت نفاد التذاكر قبل 4 أيام من اللقاء.

وعمد الجهازان الفني والإداري لـ «البنفسج» على تعزيز الروح المعنوية العالية، والتركيز على عقد الاجتماعات بشكل فردي أو جماعي، والتركيز على تصحيح بعض السلبيات الفنية خلال التدريبات اليومية التي يجريها الفريق على ملعبه بمدينة العين.

واهتم الجهاز الفني بقيادة سيرجي ريبروف، بتطبيق العديد من الجمل التكتيكية، والعمل على تقارب خطوط اللعب بتصحيح بعض السلبيات في الأداء، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الخططية والتكتيكية، وتجهيز البدائل لكل المراكز، وزيادة التجانس بين لاعبي الوسط والهجوم، خصوصاً في النقل السريع للكرة والتحرك بها أو من دونها، مع الانطلاقات الجماعية من الوسط والعمق.

وأهتم ريبروف بتوجيه رسالة إلى «الأمة العيناوية»، بضرورة الزحف إلى ملعب المباراة وتقديم الدعم للفريق. وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: «أدعو جماهير الفريق إلى المباراة لأنهم يستحقون الوجود معنا، كما يستحقون الاحتفال بالتتويج والألقاب بالتأكيد أكثر من اللاعبين لأنهم السبب في قتالنا في كل مباراة، ونحن نعمل من أجل إسعادهم».

وأضاف: «أُذكِّر جماهير العين، بأننا في الموسم الماضي كنا معاً طوال المباريات، وفي النهاية حققنا المطلوب، والأمر الآن يتكرر في بطولة جديدة، وعلينا الالتفاف حول الفريق واللاعبين، حتى يتحقق الفوز والتتويج».

من جانبه، أكد معتز عبد الله، حارس العين السابق، المدرب الحالي، أن «الزعيم» قادر على التعامل مع ضغوط أي بطولة ومباراة، مشيداً بالروح العالية التي أصبح عليها الفريق، خصوصاً في المباريات الخمس الأخيرة بالدوري، حيث استعاد «شخصية البطل»، والروح القتالية والأداء الرجولي، بعد مرحلة من اهتزاز الأداء بداية الموسم.

وأشار إلى أن هناك أسباباً حالت من دون ظهور «الزعيم» بالصورة المطلوبة في البداية، ويحسب للإدارة توفيرها للاستقرار الذي كان من أبرز ثماره عودة الفريق إلى سابق أدائه وقوته، وافتقد العين دور جوانكا في بداية الموسم، وبالتالي تم توظيف يارمولينكو جناحاً، وهو ما صعب مهمته واستغرق وقتاً طويلاً منه ومن المدرب للوصول إلى «التوليفة» والتجانس، وثانياً تأخر انسجام اللاعب مع المجموعة، وبالصبر والثبات والاستمرار في العمل، مع توفير الاستقرار من الإدارة ودعم التدخل بالتغيير، وصل الفريق إلى أعلى «فورمة»، ويارمولينكو تحديداً الذي نجح في إثبات كفاءته.

وأضاف: «الأمر أحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي ركز المدرب على تطوير اللاعب ليدخل ضمن المجموعة، ومع الوقت ارتفع (رتم) الأداء واستعاد العين خطورته وأصبح أكثر تفوقاً».

وأشاد معتز عبد الله بقدرات طرف «السوبر»، مشيراً إلى أن ثغرة الشارقة تكمن في غياب بيانيتش للإصابة، لأنه لاعب متميز ويقوم بدور كبير.

ولفت إلى أن العين أقرب إلى الفوز بسبب القوة الهجومية التي يتمتع بها، خصوصاً بعد استعادة لابا لقدراته وخطورته وتقديمه واحداً من أفضل المواسم مع «الزعيم» هو وبقية عناصر الفريق.

وحذر معتز عبد الله من خطورة كوزمين، لأنه قادر على قراءة المنافسين، وطالب العين بضرورة التحلي بالصبر والهدوء في المباراة.