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«السعديات للجولف» يستضيف بطولة التحدي في أبوظبي

«السعديات للجولف» يستضيف بطولة التحدي في أبوظبي
22 فبراير 2023 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جولة التحدي الأوروبية واتحاد الجولف، أن نادي شاطئ السعديات للجولف، يستضيف البطولة الثانية - ضمن بطولتين تقامان توالياً في أبوظبي، من 4 إلى 7 مايو المقبل.
وتعود جولة التحدي الأوروبية التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا» إلى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2018، مع إقامة بطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للجولف من 27 إلى 30 أبريل المقبل، قبل أن يتصدر نادي شاطئ السعديات للجولف المشهد في الأسبوع التالي، مع استضافة واحدة من بطولات جولة التحدي الأوروبية، ضمن الشراكة طويلة الأمد للمجموعة مع اتحاد الجولف.
يعتبر نادي شاطئ السعديات للجولف الذي صممه المتوج بتسع ألقاب كبرى جاري بلاير، أول ملعب على شاطئ الخليج العربي، ويوفر تجربة جولف لا تُنسى، يمزج التصميم الرائع جمال جزيرة السعديات مع توفير إطلالات خلابة على المياه المتلألئة للخليج، ويفتخر بأحداث مرافق التدريب.
تتمتع أبوظبي بتاريخ غني في استضافة أحداث الجولف الكبرى، بما في ذلك بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي رسخت موقعها واحدة من الأحداث الرئيسية في جولة دي بي ورلد، وهي واحدة من بطولات سلسلة رولكس المرموقة، وقدمت لحظات لا تُنسى منذ تدشينها في عام 2006.
واستضافت أبوظبي النسخة الافتتاحية لبطولة هيرو كاب، والتي شهد تسجيل خريج جولة التحدي، أدريان ميرونك، ضربة الفوز في الحفرة الأخيرة، ليتفوق فريق قارة أوروبا على فريق بريطانيا وإيرلندا 14.5 مقابل 10.5، ويتوج بأناقة في نادي أبوظبي للجولف.
وقال جيمي هودجز، رئيس جولة التحدي الأوروبية: «يسعدنا أن يستضيف نادي شاطئ السعديات للجولف الرائع، الحدث الإماراتي الثاني ضمن روزنامة الطريق إلى مايوركا 2023، ووفرت لنا الإمارات العديد من اللحظات التي لا تُنسى منذ زيارتنا الأولى للمنطقة في عام 2013، بما في ذلك ذروة موسم 2018، عندما أقيم النهائي الكبير لجولة التحدي في نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة».
وأضاف: «نتقدم بشكر خاص لاتحاد الجولف، وجولة دي بي ورلد، لأن الحدثين الجديدين في أبوظبي أصبحا ممكنين بفضل شراكتهما طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تطوير الجولف في الإمارات».
وقال اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجولف: «كأحد الملاعب الأولى على شاطئ البحر في أبوظبي، فإن نادي شاطئ السعديات للجولف الذي صممه جاري بلاير يفسح المجال بشكل مثالي لتقديم النجوم الصاعدة في الجولف للمحترفين المشاركين في جولة التحدي، وتكون البطولة بحد ذاتها تحدياً كبيراً، ستقدم عرضاً ممتازاً للجولف في مايو المقبل».
وأضاف: «تعتبر استضافة فعالية جولة التحدي الثانية في نادي شاطئ السعديات للجولف أمراً مهماً لاتحاد الجولف، والجولف الإماراتي عموماً يسمح إقامة هذين الحدثين المتتاليين في أبوظبي للاعبين والجولة لعرض البنية التحتية الرائعة الموجودة هنا في أبوظبي، ومع اعتماد الموقعين (نادي أبوظبي للجولف ونادي شاطئ السعديات للجولف)، يمكننا الآن التركيز على الأداء وتطوير اللاعبين باستخدام هذه الأحداث مساراً لدعوات اتحاد الجولف ولاعبي منتخبنا الوطني».

الإمارات
أبوظبي
الجولف
نادي جولف شاطئ السعديات
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