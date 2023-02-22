27 % من «بطولات المراحل» تصل إلى «منصة التتويج»



معتصم عبدالله (دبي)



وصلت 5 من أصل 18 مسابقة للمراحل السنية، والتي ينظمها اتحاد الكرة، في الموسم الحالي 2022- 2023، إلى محطة الختام، بتتويج العربي بطلاً لدوري الشباب تحت 21، وشباب الأهلي بلقبي دوري الأشبال تحت 15 و14 عاماً «أ»، واتحاد كلباء بطلاً لدوري الأشبال تحت 15 عاماً «ب»، والإمارات بلقب دوري الأشبال تحت 14 «ب».

وتعادل الألقاب الخمسة التي حُسمت بالتتويج 27% من بطولات الموسم الحالي لمسابقات المراحل السنية، والتي تشمل دوري وكأس الشباب «تحت 21»، دوري تحت 18، دوري الناشئين تحت 17، دوري الناشئين تحت 16 «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 15 «أ» و«ب» وكأس الأشبال تحت 15، دوري الأشبال تحت 14 «أ» و«ب» وكأس الأشبال تحت 14، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 12 سنة «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 11 سنة «أ» و«ب».

وبات العربي ثالث فريق يتوج بلقب دوري الشباب تحت 21 عاماً، والتي انطلقت موسم 2020- 2021، بوصفها مسابقة موازية لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، حيث تُوج الإمارات بلقب النسخة الأولى، ونال شباب الأهلي اللقب في الموسم الماضي 2021- 2022، قبل أن يظفر بها العربي في الموسم الحالي، بعدما حصد 35 نقطة من 18 مباراة.

واحتفل شباب الأهلي بـ «ثنائية» دوري الأشبال تحت 15 و14 عاماً «أ»، وحسم «الفرسان» المسابقة الأولى دون خسارة في 21 مباراة بحصد 51 نقطة من 17 فوزاً، مقابل التعادل في أربع مباريات، فيما جاء التتويج بلقب دوري الأشبال تحت 14 عاماً «أ» والتي شهدت مشاركة 10 أندية، برصيد 43 نقطة من 18 مباراة.

في المقابل، تُوَج اتحاد كلباء بطلاً لدوري الأشبال تحت 15 عاماً «ب» من بين 7 أندية، وحصد «النمور» اللقب برصيد 47 نقطة من 18 مباراة، بالفوز في 15 مباراة، والتعادل في مباراتين، مقابل خسارة وحيدة.

وحلق «الصقور» بلقب دوري الأشبال تحت 14 «ب» بمشاركة 10 أندية، وحصد الإمارات 51 نقطة من 18 مباراة بالفوز في 17 مقابل خسارة واحدة.