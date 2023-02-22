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فان دايك: لسنا «روبوتات»!

فان دايك: لسنا «روبوتات»!
22 فبراير 2023 15:22

لندن (د ب أ)
اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بأن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن توقع تقديم أداء مثل «الروبوتات».
وتقدم ليفربول بهدفين في مواجهة ريال مدريد، لكن الفريق الإسباني قلب الموازين لصالحه وحقق الفوز 5-2 مساء أمس الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها ليفربول خمسة أهداف على ملعب أنفيلد في مباراة أوروبية، وفي الوقت الذي يعاني فيه ليفربول من عدة كبوات هذا الموسم، جاءت الهزيمة في مباراة أمس في سيناريو أسوأ من الذي واجهه في المباراة التي خسرها أمام ريال مدريد 0-1 في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.
ولم يشكك فان دايك في غياب الفريق عن الأداء المعهود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأخطاء واردة نظرا لأن اللاعبين بشر.
وقال فان دايك في تصريحاته للصحفيين: «في دوري أبطال أوروبا، هناك لاعبون ذوي مستويات عالية في كل الفرق، يمكنهم معاقبتك عند ارتكاب الأخطاء».
وأضاف: «هذا ما فعلوه في الشوط الثاني، وهذا كان واضحاً، كانت هناك أخطاء لم يكن من المفترض أن نرتكبها، ولكن هذا يحدث في كرة القدم».
وتابع: «نحن لسنا روبوتات، أحيانا تحدث الأخطاء، هذا هو ما في الأمر، أول شيء يمكننا فعله هو التعلم من الأخطاء والتركيز على المواجهة المقبلة لضمان عدم تكرار الأخطاء».

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