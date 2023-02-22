«صدمة مبكرة» للنجوم في «أساتذة البادل»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد اليوم الأول من المنافسات الرئيسية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي - 2023»، ضمن جولة «وورلد بادل تور»، تحقيق العديد من الانتصارات الرائعة، إضافة إلى تعرض نجوم عالميين لهزائم صادمة في وقت مبكر من المنافسات التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وتعد البطولة التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي، واحدة من الأحداث الرئيسية على الأجندة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وجولة «وورلد بادل تور»، حيث تمنح الفائزين جوائز يصل إجمالي قيمتها إلى 250 ألف يورو، تعد الأعلى في تاريخ جولات «وورلد بادل تور».

وجاءت نتائج اليوم الأول مثيرة للدهشة، ومن أبرزها الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها الإسباني فرانسيسكو «باكيتو» نافارو كومبان، وزميله الأرجنتيني خوان تييو 4-6 و5-7، في لقاء جمعهما مع الثنائي الإسباني جونزالو روبيو بيريز وخافيير رويز جونزاليس.

وتأهل الأرجنتيني الذي يحظى بشعبية واسعة فيديريكو تشينجوتو وزميله الإسباني خافيير جاريدو «إل كاليفا» جوميز إلى الدور التالي، حيث فازا بمجموعتين ضد فرانسيسكو خافيير ليال بيريز وجون سانز زالبا.

وفاز اللاعبان الأعلى تصنيفاً أوجستين تابيا وآرتيرو كويلو مانسو على الثنائي خافيير جارسيا مورا وخافيير جونزاليس بمجموعتين 7-6 و7-6.

وبعد إنهائهما موسم 2022، بحصد خمسة ألقاب، والفوز بـ 19 مباراة متتالية، تمكنت الإسبانيتان المصنفتان في المرتبة الأولى، أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وزميلتها جيما ترياي بونس من تحقيق الفوز على مواطنتيهما آنا كورتيليس وصوفيا سايز فاليخو، وكان ذلك في مباراة من جانب واحد تقريباً بنتيجة 6-2 و6-0.

وتغلبت الإسبانية لوسيا ساينز بيليجري والأرجنتينية أرانزازو أوسورو أولريخ، على البرتغالية آنا كاتارينا نوجيرا ​​والإسبانية إليزابيت أماتريين أرماس 6- 3 و6- 3.

ولم تتمكن الإيطاليتان كارلوتا كاسالي فانيشيلي وماريا رودريجيز من تجاوز الدور الأول، حيث وقعتا في فخ الهزيمة في ثلاث مجموعات أمام الثنائي الإسباني المتميز مارتا تالافان رويز ولورينا روفو أورتيز.

وتواصل بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023» إحداث أصداء واسعة، بعد أن أعلنت جولة «وورلد بادل تور» عزمها منح اللاعبين أكبر عدد من النقاط في تاريخها، لتكسب البطولة المزيد من الأهمية، فضلاً عن كونها الأولى على أجندة موسم 2023 من الجولة التي يتوقع لها أيضاً أن تكون الموسم الأكبر والأكثر انتشاراً على المستوى الدولي منذ انطلاقتها.

ومن أهم ما تمتاز به البطولة مشاركة أول لاعبين عرب للمرة الأولى في المنافسات الرئيسية لجولة «وورلد بادل تور»، إضافة إلى تسجيل أصغر لاعب في تاريخ الجولة، وهو الإماراتي عبدالله العبدالله (16 عاماً)، والذي يخوض المنافسات في البطولة مع شريكه فارس الجناحي.

وتمكنت رياضة البادل من تحقيق انتشار عالمي واسع في السنوات الأخيرة، ويعدّ انطلاق البطولة الافتتاحية لموسم العام 2023 من جولة «وورلد بادل تور» في أبوظبي دليلاً على تزايد الإقبال على هذه الرياضة عالمياً، إضافة إلى دورها في ترسيخ مكانة العاصمة كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية العالمية.

وتعد مشاركة اللاعبين على المستويين الدولي والإقليمي من العوامل المهمة التي تسهم في جذب أعداد كبيرة من جمهور المتفرجين. وأثبتت البطولة أيضاً قدرتها على استقطاب جماهير غفيرة من الزوار، حيث يعزى الفضل في ذلك إلى تقديم أنشطة ممتعة، إلى جانب عربات الطعام وأكشاك التجزئة والفعاليات الترفيهية، وتوفير مناطق جذب لجميع أفراد الأسرة في موقع رائع.

ويعتبر باب النجوم، موقع التخييم الفاخر في أبوظبي على جزيرة الحديريات، حيث تقام البطولة الرئيسية، وجهة ترفيهية رائدة طورتها شركة مدن العقارية، وأصبحت مع انطلاق البطولة واحدة من أكثر الوجهات الرياضية إثارة في المنطقة.

وستكون البطولة التي تستمر ستة أيام تجربة خالدة في أذهان الجماهير واللاعبين على حد سواء، يضاف إلى ذلك قرية المشجعين التي تم إنشاؤها قبالة المياه الزرقاء الصافية حول جزيرة الحديريات، ويوجد هناك ملعب مركزي واحد وملعبان جانبيان على الشاطئ، وسيتمكن المشجعون من متابعة مجموعة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة البادل.

وتعد بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، الأولى ضمن 27 بطولة في العام 2023 على أجندة جولة «وورلد بادل تور»، الأهم في تاريخها.

ومن المثير للاهتمام في البطولة، تشكيل خمسة فرق لأول مرة من أفضل عشرة ثنائيات في منافسات فئة الرجال، وكذلك الحال بالنسبة إلى أبرز أربعة ثنائيات في فئة السيدات.