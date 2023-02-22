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«كرنفال بحري» على «كاسر الأمواج»

«كرنفال بحري» على «كاسر الأمواج»
22 فبراير 2023 17:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد العاصمة أبوظبي خلال نهاية الأسبوع، لاستقبال 5 بطولات بحرية على «كاسر الأمواج» في العاصمة، لتسجل كرنفالاً بحرياً متميزاً لمحبي وعشاق الرياضة المائية، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ابتداء من الخميس وإلى الأحد المقبل.
وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وتستمر لأربعة أيام، في رحلة البحث عن أكبر الأوزان على المسابقة العريقة، في حين يقام الجمعة سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ويُنظم أيضاً بالتزامن مع مهرجان التراث البحري، حيث تتم مراسم تكريم الفائزين على كورنيش أبوظبي.
ويسجل كاسر الأمواج يوم السبت انطلاق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، ثم انطلاق سباق الأكاديمية للتجديف الحديث الأحد على كاسر الأمواج أيضاً، وفي اليوم نفسه إقامة سباق الإبحار الشراعي لقوارب الليزر والأوبتيمست.
وتأتي إقامة السباقات معاً، في نهاية الأسبوع، لأن تحول كاسر الأمواج إلى وجهة سياحية مهمة للزوار لهذه المنطقة، وتلبي احتياجات المتسابقين في كل الفئات البحرية، بالإضافة إلى اهتمام النادي دائماً بتنوع الرياضة الحديثة والتراثية، عبر ما ينظمه من مسابقات وبطولات مختلفة.
ووجه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن الدعم والاهتمام المتواصل، يرفع من مستوى الرياضة البحرية إلى الأفضل ويدعم حضورها وانتشار البطولات في مختلف أنحاء العاصمة.
وأكد سالم الرميثي أن إقامة 5 بطولات بحرية في الأسبوع نفسه هو التحدي الكبير للكوادر التنظيمية في النادي، من حيث الإشراف على البطولات وتنظيمها، بالإضافة إلى العدد الكبير من المشاركين في المنافسة، وقال: نعمل دائماً على أن تتميز الرياضة البحرية في العاصمة، وأن نسجل أفضل الأرقام، وبتنظيم 5 بطولات معاً، وفي أيام مختلفة، يشكل تحدياً كبيراً من الناحية التنظيمية واللوجستية.
ووجه سالم الرميثي دعوة للجمهور من أجل حضور ومتابعة كل البطولات، حيث إنها متاحة وبشكل مجاني، خاصة مع تطلعات النادي البحري دائماً إلى تقديم المتعة والترفيه في هذه الرياضات، بالإضافة إلى دعم انتشارها وتحقيق الأهداف القصوى من تنظيمها في مختلف الأماكن والشواطئ.

أبوظبي
كاسر الأمواج
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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