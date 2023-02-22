الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الاتحاد الأنجح في ربع نهائي آسيا والهلال «زعيم الغرب»

الاتحاد الأنجح في ربع نهائي آسيا والهلال «زعيم الغرب»
22 فبراير 2023 16:30

 
سلطان آل علي (دبي)


تأهل الدحيل القطري، والشباب السعودي، وفولاذ خوزستان الإيراني، والهلال السعودي، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، وسبق أن صعد ثلاثة فرق من «الرباعي» إلى دور الثمانية، ما عدا فولاذ خوزستان الذي يعتبر ما حققه إنجازاً جديداً.
وإذا ما نظرنا إلى تاريخ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيتصدر تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي عدد مرات الوصول إلى هذا الدور بـ10 مرات، آخرها في النسخة الحالية، كما أنه صاحب أطول سلسلة تأهل إلى ربع النهائي بـ5 مرات متتالية خلال 2004 و2006 و2007 و2010 و2011.
وفي المركز الثاني، انفرد الهلال السعودي ببلوغ ربع نهائي 9 مرات، وهو الأعلى في غرب القارة، منها 8 مرات منذ عام 2010، وفي المركز الثالث يأتي الاتحاد السعودي بـ8 مرات، آخرها في 2019، وبعده مباشرة رابعاً بـ7 مرات العين الإماراتي، وتمكّن من التأهل في 4 مرات متتالية. 

وفي المركز الخامس، جوانزو الصيني بتأهله إلى ربع النهائي في 6 مرات، منها 4 متتالية.
ويتميز الاتحاد السعودي بأنه أنجح الأندية في الوصول إلى ربع النهائي، مقارنة بعدد المشاركات وذلك بنسبة 73%، حيث تأهل 8 مرات من أصل 11 مشاركة بتاريخه في أبطال آسيا، وعجز عن ذلك في 3 نسخ 2008 و2010 و2016، وحينها لم يتجاوز دور المجموعات.
ويأتي بعده تشونبوك الكوري الجنوبي الذي تأهل 10 مرات خلال 15 مشاركة بنسبة 67%، في حين أن جوانزو الصيني حل ثالثاً، وهو الذي تأهل 6 مرات خلال 11 مشاركة بنسبة 55%، والهلال رابعاً بنسبة 53%، حيث تأهل 9 مرات من أصل 17 مشاركة، وخامساً يأتي العين الذي تمكّن من بلوغ ربع النهائي 7 مرات، خلال 15 مشاركة بنسبة 47%.

أخبار ذات صلة
سلطان بن حمدان يؤكد ثقته في نجوم العين قبل مواجهة «السوبر»
كأس السوبر تزور مقرات الرعاة

الأكثر وصولاً إلى دور الثمانية


تشونبوك: 10 من 15
الهلال: 9 من 17
الاتحاد: 8 من 11
العين: 7 من 15
جوانزو: 6 من 11

دوري أبطال آسيا
الدحيل
اتحاد جدة
الهلال السعودي
الوحدة
العين
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©