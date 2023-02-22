الاتحاد الأنجح في ربع نهائي آسيا والهلال «زعيم الغرب»



سلطان آل علي (دبي)



تأهل الدحيل القطري، والشباب السعودي، وفولاذ خوزستان الإيراني، والهلال السعودي، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، وسبق أن صعد ثلاثة فرق من «الرباعي» إلى دور الثمانية، ما عدا فولاذ خوزستان الذي يعتبر ما حققه إنجازاً جديداً.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيتصدر تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي عدد مرات الوصول إلى هذا الدور بـ10 مرات، آخرها في النسخة الحالية، كما أنه صاحب أطول سلسلة تأهل إلى ربع النهائي بـ5 مرات متتالية خلال 2004 و2006 و2007 و2010 و2011.

وفي المركز الثاني، انفرد الهلال السعودي ببلوغ ربع نهائي 9 مرات، وهو الأعلى في غرب القارة، منها 8 مرات منذ عام 2010، وفي المركز الثالث يأتي الاتحاد السعودي بـ8 مرات، آخرها في 2019، وبعده مباشرة رابعاً بـ7 مرات العين الإماراتي، وتمكّن من التأهل في 4 مرات متتالية.

وفي المركز الخامس، جوانزو الصيني بتأهله إلى ربع النهائي في 6 مرات، منها 4 متتالية.

ويتميز الاتحاد السعودي بأنه أنجح الأندية في الوصول إلى ربع النهائي، مقارنة بعدد المشاركات وذلك بنسبة 73%، حيث تأهل 8 مرات من أصل 11 مشاركة بتاريخه في أبطال آسيا، وعجز عن ذلك في 3 نسخ 2008 و2010 و2016، وحينها لم يتجاوز دور المجموعات.

ويأتي بعده تشونبوك الكوري الجنوبي الذي تأهل 10 مرات خلال 15 مشاركة بنسبة 67%، في حين أن جوانزو الصيني حل ثالثاً، وهو الذي تأهل 6 مرات خلال 11 مشاركة بنسبة 55%، والهلال رابعاً بنسبة 53%، حيث تأهل 9 مرات من أصل 17 مشاركة، وخامساً يأتي العين الذي تمكّن من بلوغ ربع النهائي 7 مرات، خلال 15 مشاركة بنسبة 47%.

الأكثر وصولاً إلى دور الثمانية



تشونبوك: 10 من 15

الهلال: 9 من 17

الاتحاد: 8 من 11

العين: 7 من 15

جوانزو: 6 من 11