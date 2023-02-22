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سباليتي يحذر نابولي!

سباليتي يحذر نابولي!
22 فبراير 2023 14:05

 
برلين (د ب أ) 

حذر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، من اعتبار المواجهة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا محسومة، وذلك رغم فوز نابولي على آينتراخت في عقر داره 2- صفر، في ذهاب دور الستة عشر. وحسم نابولي المباراة على ملعب «دويتشه بنك بارك» بهدفين سجلهما فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 40 و65 من المواجهة، التي شهدت أيضاً طرد راندال كولو مواني من صفوف آينتراخت في الدقيقة 58. 

ولم يسبق لنابولي التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لكن انتصاره في المباراة من المفترض أن يسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة على ملعبه في 15 مارس المقبل.
ومع ذلك، رفض سباليتي الإفراط في الثقة بما تحقق، مؤكداً أن شيئاً لم ينجز بعد. 

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ولدى سؤال سباليتي حول ما إذا كان نابولي وريال مدريد الإسباني، الذي تغلب على ليفربول الإنجليزي 5 - 2 في عقر داره، هما المرشحان، أجاب المدرب قائلاً: هل سنتمكن من تكرار هذا؟ وأضاف: علينا فعل ذلك، لنرى ما إذا كنا سنستمر على هذا المسار، ونواصل التفوق، لا يمكن أن نعتبر أننا تأهلنا تلقائياً.
وكاد نابولي أن يتقدم في الدقيقة 36 من المباراة عبر ضربة جزاء سددها خفيشا كفاراتسخيليا، لكن كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت تصدى للكرة، ليتواصل السجل المتواضع لنابولي في التسجيل من ضربات الجزاء في دوري الأبطال، فقد سجل نابولي ثلاث مرات فقط من ست ضربات جزاء حصل عليها في دوري الأبطال هذا الموسم، ولم يهدر مثل هذا العدد من ضربات الجزاء في نسخة واحدة من دوري الأبطال سوى فريقي موناكو وأشبيلية في موسم 2016 - 2017، وذلك مع استبعاد ضربات الجزاء الترجيحية، منذ بدء إحصاءات شبكة «أوبتا» في موسم 2003 - 2004. وعوض كفاراتسخيليا إهدار ضربة الجزاء بصناعة الهدف الذي سجله دي لورينزو، ليكون قد صنع بذلك 13 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، متفوقا في ذلك على جميع لاعبي الدوري الإيطالي. وقال سباليتي إن المرونة تشكل عاملاً رئيسياً في نجاح فريق نابولي. 

وأضاف: يجب إلقاء الضوء على هذا الأمر هنا، فالفريق لم يفقد الأمل بعد ضربة الجزاء المهدرة، وإنما سجل بعدها على الفور، وتحلى بالإصرار على الفوز.
وأشار إلى أن السر يكمن في: التفكير والتصرف بشكل صحيح، والرغبة في الفوز بالمباراة، نرغب في الفوز بجميع المباريات، فالمباريات تمر ولا يمكن العودة لها مجدداً.
ويعد الفوز في المباراة هو الأول لنابولي خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، حيث خسر في المرات الثلاث السابقة.

دوري أبطال أوروبا
سباليتي
نابولي
آينتراخت فرانكفورت
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