شفيونتيك «التفوق الواضح» في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك والبيلاروسية أرينا سابلينكا إلى الدور الثالث من بطولات سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، بعد تفوقهما الواضح على الكندية ليلي فرنانديز والأميركية لورين ديفيز على التوالي.

وتميز اللقاءان بحضور جماهيري كبير، ولم تجد شفيونتيك أي صعوبة في تخطي منافستها فرنانديز 6-1,6-1، فيما تفوقت سابلينكا على نظيرتها ديفيز 6-0,6-1، وتواجه شفيونتيك الروسية ليودميلا سامسونوفا في الدور الثالث.

وقالت شفيونتيك: كانت المباراة صعبة بعض الشيء على عكس ما توحيه النتيجة، الملاعب هنا في دبي تختلف نوعاً ما عن ملاعب الدوحة، وتطلب الأمر التكيف مع الواقع الجديد، والأهم هو البداية القوية، إلا أن المشوار لا يزال طويلاً.

واحتاجت أرينا سابلينكا إلى 59 دقيقة، لتحقيق الفوز على لورين ديفيز، ووجهت إنذاراً قوياً لبقية المنافسات وقالت: لا أزال في البداية، وتنتظرني مواجهات حاسمة، في قادم الأدوار، ويتعين علي العمل بجد، والحفاظ على النسق السريع في المباريات.

واحتاجت الأميركية كوكو جوف إلى ساعة و10 دقائق لحسم لقائها مع اللاعبة أليكساندرا سانسوفيتش 6-0,6-، 4 وتحجز مكانها في الدور الثالث، حيث تواجه اللاعبة إيلينا ريباكينا، كما فازت بطلة ويمبلدون ريباكينا على ماري بوزكوفا 7-5,6-2 في ساعة و43 دقيقة.

وفي مواجهات زوجي السيدات، تفوقت اللاعبتان فيرونيكا كوديرمتوفا وليودميلا سامسونوفا، على الهندية سانيا ميرزا والأميركية ماديسون كيز 6-4,6-0، وتعد المباراة الأخيرة لميرزا في مسيرتها التي امتدت لـ18 عاماً.

وبالعودة إلى منافسات فردي السيدات، حجزت اللاعبة يلينا أوستابينكو مكاناً لها في دور الـ16، عقب تخطيها اللاعبة ليندا فروهفيرتوفا 6-2,6-0.

وتمكنت أوستابينكو وشريكتها ليودميلا كيتشينوك من التفوق على الثنائي المجرية تيميا بابوس والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1,7-6 لتنتقلا إلى ربع النهائي.

وفي مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات، نجحت بليندا بينتشيتش في الفوز على مارتا كوستيوك، برغم خسارتها الجولة الأولى 6-7 لتعود وتنتصر في الجولتين الثانية والثالثة 7-6,6-4.