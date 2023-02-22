غنتوت يستعد لكأس رئيس الدولة للبولو



غنتوت (الاتحاد)



يواصل غنتوت لسباق الخيل والبولو، استعداداته لإقامة بطولة كأس رئيس الدولة للبولو في «النسخة 23»، والتي ينظمها النادي بملاعبه، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، من 6 إلى 18 مارس المقبل، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والعديد من الداعمين الرعاة والمساهمين الشركاء، بجانب جهود اتحاد البولو، والتي تتجدد إقامتها بمعدل 18 هانديكاب، ووسط مشاركة متميزة من الفرق، ورعاية العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، مواصلة لنجاحات البطولة الغالية التي يحمل لقبها «بن دري» بفوزه في النهائي الذهبي على «فريق الإمارات».

وتمثل البطولة ختام نشاط نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لموسم 2022 - 2023، والذي اشتمل على العديد من المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية والشراكات التسويقية المتميزة.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، مؤتمراً صحفياً خلال أيام للإعلان عن تفاصيل البطولة، والفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية ونظام البطولة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وممثلي الشركات الراعية، وبعض نجوم اللعبة المشاركين بالبطولة.