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الجودو يكثف الإعداد لبطولات طشقند والدوحة وجورجيا

الجودو يكثف الإعداد لبطولات طشقند والدوحة وجورجيا
22 فبراير 2023 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


يواصل منتخب الجودو إعداده في المعسكر التدريبي، استعداداً للمشاركة في بطولة «طشقند جراند سلام»، التي تُقام في أوزبكستان من 3 إلى 5 مارس المقبل.
تصل البعثة برئاسة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي إلى طشقند 2 مارس المقبل، وتضم باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، وتلال شفيلي «وزن تحت 66 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، بجانب المدرب فيكتور.
وتتزامن مع بطولة طشقند المشاركة في البطولة العربية الـ21 لمنتخبات الرجال التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 1 إلى 5 مارس، وتضم القائمة 5 لاعبين، وهم سعيد النقبي، وجورام أرام، وخليفة الحوسني، وحارب عبد الرحمن، ومنصور عبد الرحمن، بجانب مدرب منتخب الشباب الياباني اشيدو كوكي. 

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ويبقى بقية أفراد منتخبنا في معسكر جورجيا الدولي، قبل المشاركة في بطولة «تابليسي جراند سلام» التي تقام من 24 إلى 26 مارس المقبل في جورجيا، على أن ينضم لهم بقية أفراد المنتخب عقب بطولة الدوحة.
من جانب آخر، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو خلال اتصاله الهاتفي مع ناصر التميمي رئيس البعثة، على سير إعداد المنتخب الأول في معسكره، استعداداً للمشاركات القادمة في طريق الإعداد والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مواصلة للمشاركات السابقة التي بدأت في «لندن 2012»، و«ريو دي جانيرو 2016» بالبرازيل، والتي شهدت الفوز بأول ميدالية برونزية للعرب، ويسبق أولمبياد باريس العديد من المشاركات العربية والدولية، وصولاً إلى استضافة البطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة بالفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر 2023.

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اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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