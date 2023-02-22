276 خيلاً في انطلاقة «الشراع الدولية لجمال الخيل العربية»

أبوظبي (وام)

تنطلق ظهر اليوم، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، فعاليات بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2023، تحت رعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

تنظم البطولة، جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 276 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، من داخل الدولة، إضافة إلى خيول البحرين وسلطنة عمان وقطر والنمسا وبلجيكا وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا ورومانيا.

وتحمل البطولة التصنيف «ب» وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، وتتألف من 20 فئة للذكور والإناث، بالإضافة إلى البطولات الذهبية الست.

وتستقطب البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية والدولية، والعديد من الخيول المتأهلة من المنافسات المحلية، والتي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة.

وتستهل الفعاليات ظهر اليوم، بالشوط الأول، وهو مخصص للمهرات عمر سنة مكون من قسمين «أ، ب»، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر 2,3 سنوات 4 أقسام «أ، ب، ج، د»، ثم الشوط الثالث، والذي خصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ».

وكانت النسخة الأولى لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية التي أقيمت في 2020، قد حققت أصداءً عالمية واسعة وسط ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة بما شهدته من تنافس مثير بين أفضل الخيول العالمية المشاركة في الحدث.

وأكد محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن بطولة الشراع الدولية، التي تقام برعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، تعود من جديد في نسختها الثانية لإثراء منافسات عروض الخيول العربية الأصيلة، بحشد نخبة مميزة من الخيول القوية من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن البطولة تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لترسيخ الاهتمام بالجواد العربي الأصيل استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتوجه الحربي بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على اهتمامها ورعايتها لمختلفة أنشطة الفروسية، لا سيما عروض الخيول العربية الأصيلة.. معرباً عن تمنياته بنجاح البطولة وأن تكون بأفضل صورة.