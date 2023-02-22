الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبيض الشباب» يواجه «الأخضر» ودياً

«أبيض الشباب» يواجه «الأخضر» ودياً
22 فبراير 2023 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية


يستعد منتخب الشباب تحت 20 عاماً لمواجهة شقيقه السعودي ودياً، يوم الأحد المقبل، على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق في دبي في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة.
وأدى «أبيض الشباب» أولى حصصه التدريبية، تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، بمشاركة 25 لاعباً، هم عبدالرحمن طلال، عبدالله أحمد، سالم عبدالله «الوحدة»، محمد ناصر «عجمان»، أحمد مال الله، ماجد المهيري «شباب الأهلي»، فهد جاسم، مايد الكاس، ضاري فهد، حمدان محمد، مطر الشامسي «الشارقة»، أحمد نبيل «دبا»، ربيع حسن، عبدالله الحمادي، عتيق عصام، محمد خالد «الوصل»، عيد الحمادي «العين»، سيف سالم
«حتا»، سعود البلوشي «الإمارات»، علي عبد العزيز «النصر»، محمد عبدالله، مبارك بني زامه «الجزيرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، سيف المنهالي، خميس المنصوري «بني ياس».

الإمارات
السعودية
دبي
منتخب الشباب
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©