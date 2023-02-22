«أبيض الشباب» يواجه «الأخضر» ودياً



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد منتخب الشباب تحت 20 عاماً لمواجهة شقيقه السعودي ودياً، يوم الأحد المقبل، على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق في دبي في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة.

وأدى «أبيض الشباب» أولى حصصه التدريبية، تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، بمشاركة 25 لاعباً، هم عبدالرحمن طلال، عبدالله أحمد، سالم عبدالله «الوحدة»، محمد ناصر «عجمان»، أحمد مال الله، ماجد المهيري «شباب الأهلي»، فهد جاسم، مايد الكاس، ضاري فهد، حمدان محمد، مطر الشامسي «الشارقة»، أحمد نبيل «دبا»، ربيع حسن، عبدالله الحمادي، عتيق عصام، محمد خالد «الوصل»، عيد الحمادي «العين»، سيف سالم

«حتا»، سعود البلوشي «الإمارات»، علي عبد العزيز «النصر»، محمد عبدالله، مبارك بني زامه «الجزيرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، سيف المنهالي، خميس المنصوري «بني ياس».