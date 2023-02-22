أنشيلوتي: فينيسيوس «الأكثر حسماً» في العالم

برلين (د ب أ)

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن فينيسيوس جونيور هو «اللاعب الأكثر حسماً في عالم كرة القدم»، وذلك بعد تألقه في المباراة التي انتهت بالفوز على ليفربول الإنجليزي 5-2 مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأخر ريال مدريد مبكراً في المباراة بهدفين سجلهما داروين نونيز ومحمد صلاح، لكن رده كان قاسياً، وقلب الموازين لصالحه بخمسة أهداف سجل منها فينيسيوس هدفين وكريم بنزيمة هدفين، وكان الهدف الآخر من نصيب إيدير ميليتاو.

وساهم فينيسيوس في 27 هدفاً، بالتسجيل والصناعة، في كل المسابقات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى سبعة لاعبين في مسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا، لكن أنشيلوتي لا يعتبر أن أي لاعب آخر يتفوق على نجمه البرازيلي في هذا الجانب.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين عقب مباراة أمس: «اليوم، في رأيي الشخصي، هو اللاعب الأكثر حسماً في عالم كرة القدم».

وأصبح فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاماً و224 يوماً، أصغر لاعب يسجل ثنائية في شباك ليفربول على ملعب آنفيلد في بطولة أوروبية كبرى منذ أن حقق الأسطورة يوهان كرويف ذلك في ديسمبر 1966 وعمره 19 عاماً و233 يوماً.

وأضاف أنشيلوتي: «هو لا يتوقف، يراوغ ويرسل تمريرات حاسمة ويسجل، هو اللاعب الأكثر حسماً في الوقت الحالي، أتمنى أن يستمر على هذا المنوال».

وبدت مباراة أمس مختلفة بشكل كبير عن المواجهة التي جمعت بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0، ليحرز لقب البطولة للمرة الـ 14 في تاريخه.

ورغم الفوز بنتيجة كبيرة، حذر أنشيلوتي لاعبيه من أن المواجهة لم تحسم بعد، مطالباً بضرورة التركيز في مباراة الإياب المقررة في مدريد 15 مارس المقبل.

وقال أنشيلوتي: «أعرف فقط أننا صنعنا الأفضلية في هذه الـ 90 دقيقة، وعلينا التعامل مع الـ 90 دقيقة المقررة في مدريد أيضاً».

وأضاف: «ليفربول فريق تنافسي للغاية، صنع لنا الكثير من المشكلات، المواجهة لم تنته بعد».

وتابع: «هو لا يزال فريقاً كبيراً برأيي، يلعب بقوة وسرعة عالية للغاية، ولا يوجد الكثير من الفرق بمثل قوته في أوروبا».