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«كرنفال السوبر» يصل إلى استاد آل مكتوم

«كرنفال السوبر» يصل إلى استاد آل مكتوم
22 فبراير 2023 13:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل رابطة المحترفين «كرنفال السوبر»، المخصص للجماهير، هذه المرة في المنطقة المحيطة باستاد آل مكتوم بنادي النصر، حتى يوم السبت المقبل، موعد مباراة كأس السوبر، التي تجمع بين العين والشارقة تحت شعار «السوبر إماراتي».
ويأتي إطلاق الكرنفال بشكل سنوي، مع حرص الرابطة على ترسيخ كأس السوبر، بوصفه مناسبة لمختلف فئات المجتمع، في أجواء كرنفالية خاصة، تتخطى إطار مباراة كرة قدم فقط، وذلك من خلال الفعاليات المرافقة في الكرنفال، والعروض التي يشهدها، إلى جانب المسابقات والألعاب التي يتم تنظيمها، لإيصال رسالة هادفة إلى المجتمع، لتحفيز الأجيال على الاهتمام بالرياضة عموماً وكرة القدم خاصة، ومدى قدرتها على أن تكون لغة مشتركة على أرض دولة الأمن والتسامح، التي تجمع مختلف الجنسيات والشعوب من حول العالم.
ويتم عرض سيارة تسلا موديل Y، المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الرسمي لرابطة المحترفين، والتي سيتم السحب عليها في نهاية مباراة كأس السوبر، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة، إلى جانب إقامة منطقة مأكولات، ومنطقة للرعاة وألعاب وغيرها الكثير.
وسيكون الدخول متاحاً ومجانياً للجميع طوال أيام الكرنفال، مع توقعات بتوافد أعداد كبيرة بالنظر للموقع الحيوي لنادي النصر في قلب منطقة عود ميثاء في دبي.

كأس السوبر
العين
الشارقة
نادي النصر
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