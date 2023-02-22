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الأمطار تؤجل فوز ألكاراس!

الأمطار تؤجل فوز ألكاراس!
22 فبراير 2023 12:46

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
حالت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الثلاثاء على البرازيل دون فوز الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، على منافسه صاحب الأرض ماتيوس ألفيش بعدما تقدم 6-4 و5-3 في دورة ريو لكرة المضرب.
وأُوقفت المباراة عندما كان الإرسال مع ألكاراس، حامل اللقب، والنتيجة تشير إلى تقدمه 5-3 في المجموعة الثانية أمام منافس أظهر مقاومة شرسة على وقع مواكبة جماهيرية كبيرة على ملعب «جوجا كويرتن».
وسيعود ألكاراس، المتوج أخيراً بلقبه السابع في مسيرته بفوزه بدوري بوينس أيرس الاسبوع الماضي، إلى الملعب بهدف حسم اللقاء لصالحه وبلوغ الدور ثمن النهائي.
وغاب ألكاراس (19 عاماً) عن ملاعب الكرة الصفراء قرابة 4 أشهر للاصابة، قبل أن يستهل عودته بالفوز في العاصمة الأرجنتينية، على أن يواجه في ريو الفائز من مباراة الإيطالي فابيو فونييني والتشيلي توماس باريوس فيرا، علماً بأنه تم إيقاف المباراة مع تقدم الأول 6-2 و5-2.
كما أدت الأمطار إلى تأجيل المباريات الخمس الأخرى المقررة أمس الثلاثاء، حسب ما أعلن المسؤولون عن دورة ريو عبر الموقع الرسمي في تويتر.
وفي وقت سابق، تأهل البريطاني كاميرون نوري، المصنف 12 عالمياً، إلى ثمن النهائي بفوزه على الأرجنتيني خوان مانويل سينروندولو 7-5 و6-1، ليضرب موعداً مع برازلي آخر هو تياجو مونتيرو الفائز بصعوبة على النمساوي دومينيك تيم 6-1 و3-6 و7-6 (7-2).
قال نوري الذي يأمل في مقارعة ألكاراس في النهائي للثأر منه من خسارته في بوينس أيرس: «سأضطر للخلود إلى الراحة وتحسين مستواي لأتمكن من التغلب عليه».
وتسببت سوء الأحوال الجوية في تعطيل النسخ السابقة لدورة ريو، ويأتي إلغاء المباريات مع هطول أمطار غزيرة على البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً على الأقل في انهيارات أرضية.

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