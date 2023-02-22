جولة جديدة من سباق الكبار في الدوري السعودي



الرياض (أ ف ب)

يتطلع النصر إلى مواصلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري السعودي في كرة القدم، عندما يحلّ ضيفاً على ضمك، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة التي تنطلق الخميس بلقاءي التعاون والفيحاء، والاتحاد والرائد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب، الثاني والثالث توالياً، فيما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

ويعوّل النصر على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صنع هدفي فوز الفريق العاصمي في المرحلة الماضية أمام التعاون «2-1».

وأسهم رونالدو بستة أهداف مع النصر في آخر مباراتين، إذ سجل أربعة أهداف أمام الوحدة وصنع آخرين ضد التعاون.

ويفتقد النصر لخدمات لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد الكشف عن إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

في المقابل، يأمل ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، في ظل تذبذب نتائجه مؤخراً بالدوري، فبعد تحقيقه الفوز على الفتح بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة عشرة، لم يتذوق طعم الانتصارات، إذ خسر في مباراتين وتعادل بواحدة.

ويبحث الاتحاد عن ثلاث نقاط تبقيه في المنافسة على اللقب، عندما يستقبل الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مباراة تبدو سهلة على الورق لصاحب الأرض.

وتنحاز الأرقام للاتحاد، حيث التقى وضيفه في الدوري 45 مرة سابقة، فاز خلالها في 25 مباراة، وفاز الرائد في 7 مباريات، والتعادل في 13 مباراة، وسجل هجوم العميد 90 هدفاً، بينما سجل هجوم رائد التحدي 49 هدفاً.

ويدخل الاتحاد المباراة، وهو في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وتألق الاتحاد بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وسجل خمسة انتصارات متتالية، ويسعى لتسجيل فوزه السادس توالياً، والتربع على الصدارة، وانتظار ما تسفر عنه مباراة النصر أمام ضمك.

ورغم افتقاد الاتحاد لقائده المصري أحمد حجازي بسبب تراكم البطاقات ومهند الشنقيطي للإصابة، فإنه يملك كل مقومات الفوز في ظل وجود مجموعة من العناصر المميزة، يتقدمهم هدافاه البرازيلي رومارينيو داسيلفا والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

في المقابل، مازال الرائد يقدم مستويات متفاوتة ونتائج متذبذبة، كان آخرها التعادل أمام الوحدة بعد تقدمه بهدفين، لكنه سيحاول الظهور بشكل مختلف، أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل.

في المقابل، يتطلع التعاون إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مرحلتين، عندما يستضيف الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في مباراة مهمة لكلا الفريقين.

وسبق أن تقابل الفريقان في دوري المحترفين 9 مرات، فاز التعاون في 4 وفاز الفيحاء في واحدة وحسم التعادل 4 مباريات، وسجل هجوم «السكري» 15 هدفاً، بينما سجل هجوم «البرتقالي» 7 أهداف.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ورغم المستويات الجيدة التي يقدمها التعاون، فقد تلقى خسارتين أمام الفتح والنصر أبعدتاه عن رباعي المقدمة، ويطمح في تجاوز تلك النتائج السلبية والعودة لسكة الانتصارات، خصوصاً أنه يملك أسماء مميزة في كل الخطوط، منهم الإسباني ألفارو ميدران والباراجوياني كاكو والكاميروني لياندر تاوامبا.

وبعد غيابه عن المرحلة الماضية بسبب تأجيل مباراته أمام الهلال، يعود الفيحاء للظهور، آملاً في مواصلة صحوته المتأخرة للابتعاد عن دائرة الصراع على البقاء، خصوصاً في ظل تكامل صفوفه التي ستشهد عودة مهاجمه النيجيري أنتوني نواكايمي الذي يعتبر أحد أهم الأوراق إلى جانب الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو.

وفي المرحلة نفسها، يلتقي الجمعة أبها مع الوحدة، والعدالة مع الخليج، فيما يواجه الباطن نظيره الاتفاق السبت.

ويذكر أن مباراة الهلال والفتح أُجّلت حتى السادس من مارس المقبل، نظراً لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الطائي والشباب لحساب المرحلة نفسها قُدّمت إلى 27 يناير الماضي، بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا.