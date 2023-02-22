«الصراع المفتوح» حدث استثنائي في «دورينا»



مراد المصري (دبي)



بدأت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» تحضيراتها خلال التوقف الحالي، ترقباً لاستئناف البطولة مطلع مارس المقبل، وسط ترقب لمشهد غير معتاد بـ «الصراع المفتوح» على اللقب، حيث لا يتجاوز الفارق أكثر من 7 نقاط ما بين صاحب الصدارة والفريق السابع في الترتيب.

وسبق أن عرف «دورينا» في عصر الاحتراف منافسة حتى الجولة الأخيرة لحسم اللقب بين فريقين، وحدث ذلك عندما حقق شباب الأهلي اللقب في أول موسم احتراف 2008 - 2009، بفارق نقطة عن الجزيرة، وعندما حصد «فخر أبوظبي» نفسه اللقب في الجولة الأخيرة، متقدماً على بني ياس في موسم 2020-2021، إلا أن الفارق بين الأول والرابع على سبيل المثال في أول موسم احتراف بلغ 8 نقاط، بعد «17 جولة»، وعندما كسب «فخر أبوظبي» اللقب وسط الصراع الممتد إلى «المشهد الأخير» في الموسم قبل الماضي، بلغ الفارق بين الأول والرابع 7 نقاط.

فيما شهد موسم 2009 - 2010، ابتعاد الوحدة المتصدر وقتها عن صاحب المركز الثالث بفارق 8 نقاط، بعد 17 جولة، و22 نقطة عن صاحب المركز السابع.

وفي موسم 2010-2011، وصل الفارق بين صاحب المركز الأول الجزيرة الذي حقق اللقب في النهاية، ومطارده بني ياس الثاني إلى 12 نقطة، بعد 17 جولة، وبين المتصدر والسابع إلى 21 نقطة.

وفي موسم 2011-2012، وصل الفارق بين العين المتصدر وصاحب المركز الثاني 9 نقاط، ومع السابع إلى 21 نقطة بعد «17 جولة».

وفي موسم 2012 - 2013، بلغ الفارق بين المتصدر العين ومطارده 5 نقاط، وبينه وبين السابع 16 نقطة بعد مرور 17 جولة.

وفي موسم 2013-2014، ابتعد المتصدر شباب الأهلي بفارق 6 نقاط عن مطارده، و14 نقطة عن صاحب المركز السابع، بعد «17 جولة».

وشهد موسم 2014-2015، تقدم العين المتصدر بفارق 3 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني، إلا أن الفارق تزداد مع بقية الفرق، ووصل بين المتصدر وصاحب المركز السابع إلى 16 نقطة بعد نهاية «الجولة 17».

واحتدمت المنافسة في موسم 2015-2016، بين العين وشباب الأهلي، بتقدم «الزعيم» بفارق نقطتين بعد «17 جولة»، لكن وسط فوارق شاسعة عن البقية، بواقع 11 نقطة عن الثالث و20 نقطة عن السابع.

وفي موسم 2016-2017، تقدم الجزيرة بفارق 7 نقاط عن العين الثاني، وفارق كبير مع بقية الفرق، ووصل بين المتصدر والسابع إلى «21 نقطة».

وفي موسم 2017-2018، جاءت المنافسة قوية بين العين «المتصدر» والوحدة «الثاني» بفارق «نقطة» بينهما بعد «17 جولة»، فيما بلغ بين الأول والسابع «17 نقطة»، كما أن العين وسع الفارق مباشرة في الجولة التالية، عندما حسم مواجهة القمة بنتيجة كبيرة بلغت 6-2 وقتها.

وفي موسم 2018 - 2019، تقدم الشارقة «المتصدر» على العين الثاني بفارق 8 نقاط، ووصل بين الأول والسابع إلى 20 نقطة، بعد 17 جولة.

وتم إلغاء المسابقة موسم 2019-2020، بسبب «كورونا»، أما في الموسم الماضي 2021-2022، ابتعد العين المتصدر عن الوحدة الثاني بفارق 6 نقاط، وعن السابع بفارق 20 نقطة بعد 17 جولة.

وبنظرة إلى ترتيب الموسم الحالي، نجد أن شباب الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة، يليه الوصل 35 نقطة، والعين والشارقة والوحدة 34 نقطة، الجزيرة 30 نقطة، وعجمان 29 نقطة، مما يجعل أمر حسم اللقب مبكراً والتكهنات غير ممكنة.