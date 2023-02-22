الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأمن الجنائي» بطل «اللياقة والتحدي»

«الأمن الجنائي» بطل «اللياقة والتحدي»
22 فبراير 2023 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
شراكة بين «اعتماد القابضة» و«إليكترونيكا» الإيطالية


فاز فريق قطاع الأمن الجنائي، بالمركز الأول في مسابقة اللياقة والتحدي للرجال، ضمن درع مدير عام شرطة أبوظبي، والتي أقيمت على شاطئ الحديريات في أبوظبي، بمشاركة 35 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية، وحاز قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثالث.
وتوج العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.
وتضمنت مسابقة اللياقة والتحدي للرجال 4 تمارين، الأول للجري مسافة 4 كيلو مترات على الوحل وصعود المرتفعات في تل الوثبة، والتسلق على السلالم وحمل الأوزان، والثاني ركز على تحدي السباحة وحمل الأوزان، والثالث على اجتياز الحواجز، وشمل التمرين الرابع تمارين اللياقة البدنية في صالة البيك فيتنس بأبوظبي.

 

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الحديريات
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©