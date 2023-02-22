«الأمن الجنائي» بطل «اللياقة والتحدي»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز فريق قطاع الأمن الجنائي، بالمركز الأول في مسابقة اللياقة والتحدي للرجال، ضمن درع مدير عام شرطة أبوظبي، والتي أقيمت على شاطئ الحديريات في أبوظبي، بمشاركة 35 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية، وحاز قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثالث.

وتوج العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.

وتضمنت مسابقة اللياقة والتحدي للرجال 4 تمارين، الأول للجري مسافة 4 كيلو مترات على الوحل وصعود المرتفعات في تل الوثبة، والتسلق على السلالم وحمل الأوزان، والثاني ركز على تحدي السباحة وحمل الأوزان، والثالث على اجتياز الحواجز، وشمل التمرين الرابع تمارين اللياقة البدنية في صالة البيك فيتنس بأبوظبي.