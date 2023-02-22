هندرسون: ليفربول دفع ثمن «الهفوات»



لندن (د ب أ)



أعرب جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حسرته لخسارة فريقه القاسية 2-5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل ليفربول في الاحتفاظ بتقدمه 2 - صفر، وتلقت شباكه 5 أهداف، لينال خسارة قاسية، باتت معها مهمته شبه مستحيلة في الصعود لدور الثمانية للمسابقة القارية التي توج بها 6 مرات.

وقال هندرسون لشبكة «بي تي سبورت» البريطانية، عقب اللقاء، الذي أقيم على ملعب أنفيلد، معقل الفريق الأحمر: «لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، عاقبنا ريال مدريد في كل مرة».

وأضاف: «لديهم الكثير من الكفاءة والجودة، عندما لا تدافع بنسبة 100%، فإنهم يعاقبونك، تسببنا في مشاكل لأنفسنا في بعض الأحيان، من الصعب تحملها في النهاية».

وأصبح يتعين على ليفربول، الذي خسر صفر-1 أمام الريال أيضاً في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال في العاصمة الفرنسية باريس، الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل أمام منافسه الإسباني في لقاء العودة بالعاصمة الإسبانية مدريد في 15 مارس المقبل، إذا أراد استمرار مسيرته في البطولة.