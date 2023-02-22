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هندرسون: ليفربول دفع ثمن «الهفوات»

هندرسون: ليفربول دفع ثمن «الهفوات»
22 فبراير 2023 10:30

 
لندن (د ب أ)

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أعرب جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حسرته لخسارة فريقه القاسية 2-5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفشل ليفربول في الاحتفاظ بتقدمه 2 - صفر، وتلقت شباكه 5 أهداف، لينال خسارة قاسية، باتت معها مهمته شبه مستحيلة في الصعود لدور الثمانية للمسابقة القارية التي توج بها 6 مرات.
وقال هندرسون لشبكة «بي تي سبورت» البريطانية، عقب اللقاء، الذي أقيم على ملعب أنفيلد، معقل الفريق الأحمر: «لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، عاقبنا ريال مدريد في كل مرة».
وأضاف: «لديهم الكثير من الكفاءة والجودة، عندما لا تدافع بنسبة 100%، فإنهم يعاقبونك، تسببنا في مشاكل لأنفسنا في بعض الأحيان، من الصعب تحملها في النهاية».
وأصبح يتعين على ليفربول، الذي خسر صفر-1 أمام الريال أيضاً في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال في العاصمة الفرنسية باريس، الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل أمام منافسه الإسباني في لقاء العودة بالعاصمة الإسبانية مدريد في 15 مارس المقبل، إذا أراد استمرار مسيرته في البطولة.

ريال مدريد
جوردان هندرسون
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
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