روديجير: العودة المجنونة



لندن (د ب أ)



يرى الألماني أنطونيو روديجير، مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، أشبه بالجنون.

وقلب ريال مدريد تأخره صفر-2 أمام ليفربول، بعد مرور 15 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء، ليحقق انتصاراً كاسحاً 5 - 2، في ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية، ليقطع أكثر من نصف الطريق نحو التأهل لدور الثمانية للمسابقة، التي توج بها في الموسم الماضي. وصرح روديجير لشبكة «دازن» عقب اللقاء، الذي أقيم على ملعب أنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي بأنه «جنون»، كنا نثق دائماً أن بإمكاننا استعادة الاتزان من جديد، غير أن العودة بهذه الطريقة تبدو مجنونة.

وأضاف لاعب الفريق الإسباني: قلنا بعد الهدف الثاني أننا بحاجة إلى هدف آخر ولحسن الحظ جاء ذلك سريعاً، وهو ما منحنا الكثير من الثقة.

وأصبح يكفي الريال الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية يوم 15 مارس القادم من أجل مواصلة مشواره نحو تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالمسابقة برصيد 14 لقباً.