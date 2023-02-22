معركة بين مشجعي فرانكفورت ونابولي!



فرانكفورت (د ب أ)

هاجم ما يتراوح بين 50 إلى 100 من مشجعي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، العديد من المشجعين الإيطاليين وسياراتهم، بالقرب من الملعب، قبل مباراة فريقهم ضد نابولي الإيطالي مساء أمس «الثلاثاء» في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ المشجعون في رشق السيارات الإيطالية بالحجارة والزجاجات، عندما اضطروا للتوقف بالقرب من الملعب بسبب حركة المرور، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، ثم خرج العديد من المشجعين الإيطاليين من سياراتهم بأدوات ضرب، وبدأوا في المهاجمة، لكن الشرطة تمكنت من التدخل بسرعة، وفقاً للمتحدث.

وأضاف أنه تم اعتقال 12 من مشجعي فرانكفورت، وعدد من المشجعين الإيطاليين، ولم يتضح في البداية ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وفاز نابولي متصدر الدوري الإيطالي على آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي 2 - 0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 15 مارس في نابولي.