أنشيلوتي: علينا القتال والمعاناة لحسم التأهل!



لندن (د ب أ)



بعد 14 دقيقة افتتاحية صادمة، أظهر ريال مدريد الإسباني لمضيفه ليفربول الإنجليزي خلال مباراتهما السر وراء تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي.

وقلب الريال تأخره بهدفين نظيفين للأوروجواياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح، إلى انتصار كاسح 5-2 على ليفربول، على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال. وأحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة هدفين لكل منهما، بينما أضاف إيدير ميليتاو هدفا آخر لريال مدريد، ليصبح العملاق الإسباني على مشارف الصعود لدور الثمانية في المسابقة القارية، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 14 لقبا.

وكانت هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ مباراتهما في نهائي الموسم الماضي للبطولة، الذي فاز به الريال 1- صفر، ليتوج باللقب القاري المرموق.

ورغم الانتصار الكبير، يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد أن تأهل فريقه لدور الثمانية في البطولة لم يُحسم بعد. ونقل موقع فوتبول إسبانيا الإلكتروني تصريحات أنشيلوتي عقب المباراة، حيث قال: لم يكن الأمر سهلاً، لاسيما بعد البداية الصادمة التي شهدتها المباراة.

وأضاف أنشيلوتي: رغم ذلك لم نفقد الثقة، وشيئاً فشيئاً سيطرنا على الكرة، وكنا دائماً فعالين في الهجوم.

وأوضح مدرب الريال: سارت الأمور على ما يرام في الجزء الأول من المواجهة، وفي مباراة الإياب، يجب علينا أن نعتقد أنه يتعين علينا القتال والمعاناة.

ورغم أن الأمور أصبحت شبه محسومة للريال من أجل الصعود لدور الثمانية، حيث أصبح يكفيه الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب التي تجرى في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية في 15 مارس القادم، إلا أن أنشيلوتي شدد على أن المواجهة مع ليفربول لم تنته بعد.

وأكد أنشيلوتي أن الأمر لم يُحسم بعد، لقد عانى ليفربول في الشوط الثاني، لكننا عانينا في الشوط الأول، بشكل عام، أنا راضٍ لأن المباراة سارت على ما يرام.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أخرى من العيار الثقيل، حيث يستضيف جاره اللدود أتلتيكو مدريد، يوم السبت القادم، في بطولة الدوري الإسباني، ولا بديل أمام الريال سوى الفوز إذا أراد التمسك بحظوظه في المنافسة على لقب المسابقة المحلية، الذي توج به في الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا، بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.