كلوب: هدف «تهريج»!



لندن (د ب أ)



أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حسرته لخسارة فريقه القاسية 2-5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصبح ليفربول على مشارف الخروج من المسابقة القارية، التي تُوج بها 6 مرات، بعدما فرط في تقدمه صفر-2 في ربع الساعة الأول من عمر اللقاء، ليتلقى خسارة قاسية 2-5 أمام منافسه، على ملعب أنفيلد، معقل الفريق الأحمر.

وأشار كلوب إلى أن فريقه فقد الزخم الذي كان يتمتع به في بداية اللقاء، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الأوروجواياني داروين نونيز، والمصري محمد صلاح، بعدما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الريال الأول.

وصرح مدرب ليفربول لشبكة «تي بي سبورت» البريطانية الرياضية عقب المباراة: كانت البداية رائعة بالنسبة لنا، لقد كانت باختصار هي الطريقة المثلي التي كنا نريد أن تسير المباراة بها، تسببنا في مشاكل في كل مكان، وقرأنا اللقاء جيداً، وبدأنا بشكل قوي للغاية لنتقدم بثنائية نظيفة.

وأوضح كلوب: أصابتنا السلبية بعض الشيء، بعدما تلقينا الهدف الأول، لم نستطع مجاراتهم، وعندما تصبح سلبياً تتم معاقبتك، الهدف الثاني بمثابة تهريج، ما كان لا ينبغي أن يحدث قد حدث وأصبحت النتيجة 2-2.

وأضاف كلوب: كان يتعين علينا الاحتفاظ بالكرة، ولكن في الشوط الثاني بصفة خاصة فقدنا الكثير من الكرات في لحظات غريبة، ومنحنا الفرصة للاعبي الريال لفرض سيطرتهم.

وشدد المدرب الألماني: كنا أمام تحد كبير من أجل تنظيم الحماية «الدفاع»، في ظل وجود كريم بنزيمة وفينيسوس جونيور مع الريال في الملعب.

وأصبح ينبغي على ليفربول الفوز بفارق يزيد عن 3 أهداف في لقاء الإياب، المقرر على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الريال في 15 مارس القادم، إذا أراد الاستمرار في البطولة والصعود لدور الثمانية.

ورغم إدراك كلوب للتحدي الذي ينتظره، إلا أنه شدد على أن فريقه سيبذل قصارى جهده في مباراة الإياب.

وأكد كلوب: سنذهب إلى مدريد ونلعب مباراة كرة قدم، إذا كان علينا تسجيل الأهداف هناك، فستكون كل هجمة مرتدة فرصة لهم، يتعين علينا أن نتعلم من تلك الليلة.

ويستعد ليفربول حالياً لملاقاة مضيفه كريستال بالاس يوم السبت القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل في مواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة المحلية، أملاً في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثامن حاليا في ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع حاليا، علماً بأن الفريق الأحمر ما زالت له مباراتان مؤجلتان.