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دي بروين ولابورت «مريضان»!

دي بروين ولابورت «مريضان»!
22 فبراير 2023 08:30

 
لايبزج (أ ف ب) 

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يحل مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم «الأربعاء»، ضيفاً على لايبزج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، وذلك حسب التشكيلة التي نشرها النادي «الثلاثاء» على «تويتر»، والتي خلت أيضاً من أيمريك لابورت.
وكشف المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا سبب غياب اللاعبين في مؤتمره الصحفي، قائلاً «إنهما مريضان، شعرا بالعياء في نهاية المباراة ضد نوتنجهام»، والتي تعادل فيها سيتي 1-1 في الدوري الممتاز ما تسبب بتنازله سريعاً عن الصدارة لمصلحة أرسنال.
وخاض لابورت المباراة بأكملها، فيما استبدل دي بروين في الدقائق الأخيرة.
وخلافاً لدي بروين الذي كان وما زال أهم العناصر المؤثرة في تشكيلة جوارديولا، تأثر لابورت بالإصابات التي لاحقته، واكتفى بخوض 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
ورأى مدرب لايبزج ماركو روزه أن غياب دي بروين لن يقلل من حجم خطورة السيتي في المباراة، قائلاً «أعتقد أن كيفن هو من بين أفضل اللاعبين في العالم، يرى المساحات في الملعب، يعرف المساحات وهو خطير أمام المرمى».
وأشار المدرب الألماني الذي يفتقد بدوره لاعب الوسط الإسباني داني أولمو فيما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، الى أن الكثير يمر به في الفريق، لكنه يُستبدل بلاعب آخر من الطراز العالمي، «مان سيتي» يعمل كفريق ولا يركز على الفرديات، سنواجه فريقاً في أرضية الملعب، سنواجه فريقاً يريد الفوز بدوري الأبطال».
أما جوارديولا، فأشار إلى أنه قال منذ سحب القرعة إن مواجهة لايبزج «ستكون صعبة للغاية»، مضيفاً «نعرف جودتهم منذ أعوام، لديهم ثقافتهم الخاصة مع لاعبين شبان، نوعية تعاقداتهم، قوتهم البدنية، تمريراتهم المحددة بوضوح، والكثير من اللعب في العمق والاعتماد على الهجمات المرتدة. لا يمكن إيقافهم».
وأضاف «لدينا احترام كبير لما فعلوه خلال الأعوام القليلة الماضية، فهم يتأهلون لدوري أبطال أوروبا كل عام، يتعين علينا التحكم في عواطفنا ومحاولة تقديم أداء جيد قبل العودة إلى مانشستر في غضون ثلاثة أسابيع.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
لايبزج
كيفن دي بروين
إيمريك لابورت
جوارديولا
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