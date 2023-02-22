إصابة نيمار «مزدوجة»!

باريس (أ ف ب)



أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن نجمه البرازيلي نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع «إصابة في الأربطة»، وذلك قبل أسبوعين من السفر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب نيمار خلال الفوز القاتل الذي حققه سان جيرمان على ضيفه ليل 4-3، في الدوري المحلي، بعدما كان صاحب الهدف الثاني في اللقاء، وترك أرضية الملعب في الدقيقة 51 على حمالة.

وأفاد سان جيرمان أن «الفحوص الجديدة التي أجريت تؤكد إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة»، مشيراً إلى أنه سيقيّم وضع الإصابة مجدداً في بداية الأسبوع المقبل.

وسيغيب البرازيلي بشكل مؤكد عن الموقعة المحلية المرتقبة الأحد في الدوري ضد مرسيليا الثاني خلف نادي العاصمة، مع الأمل بالتعافي في الوقت المناسب لمحاولة مساعدة فريق العاصمة الفرنسية على تعويض هزيمته على أرضه أمام بايرن صفر-1.