«زلزال الريال» يدمر ليفربول في «الأبطال»

ليفربول (أ ف ب)

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة «ريمونتادا» فريقهما ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب» أمام مضيفه ووصيفه ليفربول الإنجليزي، وقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2، فيما خطا نابولي الإيطالي خطوة كبيرة نحو إنجاز تاريخي بفوزه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على «أنفليد»، تقدم ليفربول بهدفي الأوروجوياني داروين نونييس «4»، والمصري محمد صلاح «14»، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس «21 و36»، ومواطنه إيدر ميليتاو «47» وبنزيمة «55 و67» الذي أهدى الفوز إلى أسطورة النادي الراحل أمانسيو أمارو الذي توفي عن 83 عاماً.

وقال لقناة «موفيستار» الإسبانية «إنها أمسية مهمة جداً بالنسبة لنا، أريد أن أهدي هذا الفوز إلى رئيسنا الفخري أمانسيو»، مضيفاً «هذا الانتصار له، مع الشخصية والأهداف، نريد الفوز بدوري الأبطال».

وأردف «لقد كانت مباراة جميلة للجميع، لأننا بدأنا بشكل سيء بعض الشيء، نعرف أن ليفربول مع جماهيره تعرض لضغط كبير، لكن بعد 15، 20 دقيقة شاهدنا ريال مدريد».

وتقام مباراة الإياب في «سانتياجو برنابيو» في 15 مارس المقبل.

وفشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في مايو الماضي.

في بداية صاعقة، سجل ليفربول هدف السبق بعد تمريرة عرضية من صلاح على الجهة اليمنى تابعها نونييس الذي كسر مصيدة التسلل، بكعب قدمه اليمنى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا «4».

ولم ينتظر ليفربول أكثر من 10 دقائق لهز شباك مضيفه للمرة الثانية، بعد خطأ فادح من كورتوا الذي حاول إبعاد كرة وصلته من داني كارفاخال، إلا أنه تعثر أمام صلاح الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى «14»، في ثامن أهدافه هذا الموسم في المسابقة.

وبات صلاح بهدفه الـ 42، أفضل مسجل قارياً بقميص ليفربول متجاوزاً لاعب الوسط ستيفن جيرارد «41»، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروجبا كأفضل مسجل أفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفاً لكل منهما.

وقلّص فينيسيوس النتيجة بعد تبادل للكرة مع بنزيمة على الجهة اليسرى، ليسدد من داخل منطقة الجزاء أرضية زاحفة بمواجهة 3 مدافعين «21».

وردّ الحارس البرازيلي أليسون بيكر التحية لنظيره كورتوا، بعدما ارتكب بدوره خطأ فادحاً، عندما حاول تشتيت كرة أعادها إليه جو جوميز، إلاّ أنها اصطدمت بفينيسيوس المتابع لتهز الشباك «36».

وفي بداية الشوط الثاني، تقدم ريال للمرة الاولى برأسية ميليتاو بعد ركلة حرة من الكرواتي لوكا مودريتش «47»، قبل أن يضيف بنزيمة الرابع، بعد تسديدة اصطدمت بجوميز وخدعت الحارس «55»، ثم الخامس بعدما تلاعب بالدفاع وسدد في الشباك «67».

وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الأوروبية البطلة (5-1)، حسب «أوبتا» للإحصاءات.

وفي ألمانيا، بات نابولي على مشارف إنجاز التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى، بفوزه في معقل أينتراخت فرانكفورت 2-صفر.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «كفارا» مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل الأول هدف التقدم «40» ومرر الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة رائعة لجوفاني دي لورنتسو «65»، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه (58).

وبهذا الفوز المريح على أرض الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى نتيجة تتويجه بطلاً لـ«يوروبا ليج»، قطع متصدر الدوري الإيطالي الذي أضاع أيضاً ركلة جزاء في الشوط الأول عبر «كفارا»، أكثر من نصف الطريق نحو تخطي ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويعود فريق المدرب لوتشانو سباليتي الى ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في 15 مارس من أجل حسم بطاقته الى ربع النهائي في موسم قاري استثنائي للنادي الجنوبي الذي خرج في صدارة مجموعته بانتصارات كاسحة على ليفربول الإنجليزي «4-1» وأياكس الهولندي «4-1 و6-1» ورينجرز الاسكتلندي «3-صفر و3-صفر».