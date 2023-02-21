اللجنة المنظمة لمونديال القدرة تعقد مؤتمراً صحفياً غداً بأبوظبي



أبوظبي (وام)



تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للقدرة مؤتمراً صحفياً عصر غدٍ في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، للكشف عن تفاصيل الحدث الذي تستضيفه قرية بوذيب الدولية للقدرة السبت المقبل لمسافة 160 كلم، بمشاركة 126 فارساً من 36 دولة.

وفازت قرية بوذيب العالمية للقدرة بحق تنظيم بطولة العالم للقدرة، بعد أن تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولة.

ويسبق المؤتمر الصحفي ورشة عمل للتثقيف والتوعية بمخاطر تعاطي المنشطات للبشر، بمشاركة المؤسسة العالمية لمكافحة المنشطات، بجانب ورشة عمل أخرى حول مكافحة المنشطات والأدوية المراقبة للخيول، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للفروسية. ويعقد الحكام الرئيسيون في البطولة، اجتماعاً مع ممثلي الفرق المشاركة، لاطلاعهم على التفاصيل الفنية وشروط وقواعد السباق، وجميع الأمور المرتبطة به، والإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالبطولة.

ونظمت قرية بوذيب العالمية للقدرة تجربة تحضيرية لمونديال القدرة لمسافة 160 كلم في ديسمبر الماضي، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وحظيت التجربة بإشادة كبيرة من الاتحاد الدولي للفروسية.