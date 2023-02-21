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الرياضي

مهرجان محمد بن راشد للقدرة: 5 ملايين درهم و10سيارات جوائز السباقات المساندة

مهرجان محمد بن راشد للقدرة: 5 ملايين درهم و10سيارات جوائز السباقات المساندة
22 فبراير 2023 01:42

محمد حسن (دبي)

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أعلن نادي دبي للفروسية جوائز السباقات المساندة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2023 الذي ينطلق الاثنين المقبل بمدينة دبي الدولية للقدرة، وينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية.
وتبلغ قيمة جوائز السباقات الثلاثة التي تشمل السيدات، والإسطبلات الخاصة، وجميلتي للأفراس، 5 ملايين و30 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 سيارات تمنح للأوائل في سباق جميلتي للأفراس.
وتستهل فعاليات المهرجان بسباق السيدات الذي يقام يوم الاثنين المقبل، ثم سباق الإسطبلات الخاصة الذي يقام الثلاثاء، وتبلغ مسافة السباقين 101 كلم، فيما يقام سباق جميلتي للأفراس يوم الأربعاء، وتبلغ مسافته 119 كم، وتم تقسيم كل سباق على 4 مراحل.
ويقام السباق الرئيسي في المهرجان على لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، يوم الجمعة المقبل.

مهرجان محمد بن راشد للقدرة
دبي
الإمارات
نادي دبي للفروسية
مدينة دبي الدولية للقدرة
اتحاد الفروسية
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