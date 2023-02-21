«بولو هجن» في «دولية المدينة المستدامة للفروسية»

دبي (وام)

تنطلق النسخة الرابعة من بطولة المدينة المستدامة الدولية للفروسية غداً وتستمر حتى الأحد المقبل، ويُعدُّ هذا الحدث، الأضخم حتى الآن بمشاركة 250 فرساً وفارساً من 12 دولة في هذه المنافسة الرفيعة ذات المستوى العالمي، والتي تستمر على مدى أربعة أيام.

يمتاز حدث هذا العام بمشاركة قوية من أفضل الفرسان من جميع أنحاء العالم، بما فيها الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا وجنوب أفريقيا وأوروبا، وسيشهد 11 جولة لقفز الحواجز، بما في ذلك حدث CSI2 الرفيع والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، الهيئة الإدارية الدولية لرياضات الفروسية.

ومن المرتقب أن يصل الحدث إلى ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ستقفز الخيول فوق حواجز يزيد ارتفاعها على 1.5 متر، إلى جانب عروض القفز المظلي من قبل «سكاي دايف دبي» في منطقة الحدث من ارتفاع 13.000 قدم.

يشهد الحدث كذلك مباراة بولو الهجن، والعرض الذي تنظمه شرطة دبي للكلاب البوليسية، كما سيحظى الزوار بفرصة لتبني كلب أو زيارة محمية الحيوانات المحلية.

وتأكيداً على القيم الأساسية للمدينة المستدامة، سيُقام كذلك عرض أزياء مستدام وسوق أوريجين، وسيقدمان منتجات مستدامة محلية الصنع إلى جانب منتجات مصنوعة يدوياً. وبهدف تعزيز الاستدامة الاجتماعية، ستقام كذلك أنشطة مخصصة للأطفال.