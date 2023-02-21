«الزعيم» يطارد «السوبر الرابع» بدوافع «الانطلاقة الجديدة»

معتز الشامي (دبي)

يستعد فريق العين «حامل لقب الدوري»، للقاء المرتقب، الذي يجمعه مع الشارقة حامل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مساء السبت المقبل، على لقب كأس السوبر الإماراتي.

ويواصل «الزعيم» تحضيراته بمعنويات عالية، للقاء المرتقب، والذي يشهد إقبالاً كبيراً على تذاكر المباراة، حيث كثفت جماهير الأمة العيناوية من دعمها للبنفسج، خاصة أن اللقب يعتبر هدفاً للعين، الذي استعاد عافيته بشكل كبير، عقب العودة من توقف كأس العالم، حيث حقق «الزعيم» 5 مباريات بفوز متتالٍ، بالإضافة لتصاعد مستوى الأداء بحضور لافت فنياً في المواجهات الأخيرة، والتي شهدت تألق القوة الضاربة الهجومية للبنفسج، بقيادة لابا كودجو، والجناحين، سفيان رحيمي ويارمولينكو وباقي كتيبة حامل اللقب، الذي لا يزال يتمسك بأمل اللحاق بالصدارة، التي يبعده عنها نقطتين فقط.

ومنح التعاقد الشتوي مع المدافع يدفاي، عمقاً دفاعياً لتشكيلة الفريق، لتعويض غياب أروبليدا.

ووسط أجواء تغلفها الحماسة، يواصل الفريق الأول تدريباته على ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين، وقد شهدت التدريبات التركيز على علاج السلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة بالدوري، لاسيما على مستوى الوسط والدفاع، حيث تلقى «الزعيم» هدفين في آخر مباراة أمام كلباء، بينما لا يزال السلاح الهجومي هو الأهم في فلسفة الأداء التي يعتمدها الجهاز الفني، الذي حرص على منح ثلاثي الخطر «لابا ورحيمي ويارمولينكو»، تعليمات وتدريبات خاصة على بعض الجمل التكتيكية، خاصة من حيث تبادل الأدوار داخل الملعب وكيفية التحرك من دون كرة لخلخلة الدفاع المتوقع لفريق الشارقة في السوبر.

ويحتاج العين إلى حسم اللقب الرابع للسوبر في مسيرته بعهد الاحتراف، بعد الألقاب الثلاثة، التي حقق خلالها الكأس، والتي تعتبر بطولة مفضلة لدى كتيبة «الزعيم»، شأنها شأن بطولة الدوري، التي لا يزال البنفسج قادراً على حسمها إذا ما واصل طريق الانتصارات دون أي تعثر خلال الجولات الخمس المقبلة على أقل تقدير.

وأكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ثقته في الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة خلال السوبر المرتقب أمام الشارقة، بهدف إسعاد جماهير «الأمة العيناوية»، وذلك قياساً بالمردود القوي الذي ظل عنواناً لأداء جميع عناصر الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأضاف العويس: «الإثارة التي ظلت مرتبطة بمواجهات العين في المباريات الأخيرة، عززت من قوة المنافسات الرسمية على المستوى المحلي، وذلك بدافع الروح القتالية العالية، التي يتحلى بها الجميع والجدية والرغبة القوية في الاستمرارية على تحقيق النتائج الإيجابية».

ووجه كلماته للاعبي العين، قائلاً: «ثقتنا دائماً كبيرة في إمكاناتكم، وحرصكم على إظهار روح القتال في الدفاع عن الشعار، والواقع يؤكد أن ما يميز نادي العين هو روح الأسرة الواحدة، التي تجمع ما بين منظومة الفريق الواحد من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير وكل من ينتمي لهذا الكيان الكبير».

وفيما يتعلق بتوقعاته لمواجهة الشارقة، قال: «سيكون لقاء كبيراً لفريقين مرشحين دائماً للألقاب والبطولات، ولكن العين هدفه هو الفوز مهما كانت قوة المنافس أو وضعه الفني، وثقتنا كبيرة في اللاعبين».

واختتم: «جمهور العين ظل يمثل القوة الضاربة للفريق، والسبب الرئيس في تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، الأمر الذي يؤكده الواقع على مر التاريخ، لأنهم يمنحون الفريق الدافع المطلوب لتحقيق الفوز في كل الميادين، ونتمنى أن يوفق الفريق في ترجمة الحالة الإيجابية والروح المعنوية العالية التي يعيشها العين بلقب جديد».