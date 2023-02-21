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الرياضي

«الملك» يُجهز كل أوراقه من أجل حسم «اللقب المؤثر»

«الملك» يُجهز كل أوراقه من أجل حسم «اللقب المؤثر»
22 فبراير 2023 01:42

علي معالي (دبي)

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بدأ الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الشارقة في وضع المهام الخاصة لبعض اللاعبين قبل لقاء السوبر المرتقب السبت المقبل في مواجهة فريق العين، من أجل حسم اللقب، الذي يراه الجميع في الشارقة ذا تأثير كبير على مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث سيكون ماجد حسن أحد الأوراق الرابحة والجديدة في جعبة المدرب الروماني، ليقوم بالدور المنوط في الفترات السابقة إلى البوسني بيانيتش الذي تعرض لإصابة في بداية مباراة الشارقة الأخيرة ضد خورفكان بدوري أدنوك للمحترفين.
يبتعد بيانيتش عن الملعب فترة طويلة قد تصل إلى أكثر من 4 أسابيع، بعد التمزق الذي أصابه في عضلة القدم، نتيجة حركة مفاجئة أثناء المباراة، وبالتالي سيفقد «الملك» لجهود هذا اللاعب المهم خلال هذه الفترة لتصبح الفرصة مواتية تماماً أمام ماجد حسن العائد هو الآخر من إصابة، ولكنه تعافى تماماً وشارك في المباراة الأخيرة بالدوري.
وبدأ كوزمين مرحلة جديدة مع اللاعبين، مطالباً إياهم بنسيان الدوري مؤقتاً لحين إنجاز مهمة «السوبر»، والذي يعتبره لاعبي الفريق فرصة مناسبة جداً لمصالحة الإدارة والجماهير بعد التفريط في قمة دوري أدنوك نتيجة الخسارة الأخيرة بهدف دون رد من خورفكان في الجولة الـ 17، والتي جعلت الشارقة يتراجع في الترتيب للمركز الرابع بعد التساوي في النقاط برصيد 34 نقطة مع الوصل والوحدة.
ولرفع معنويات الفريق قبل السوبر، اجتمع عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي مع اللاعبين في التدريبات، رافقه خلالها علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، وطالب هلال اللاعبين بالتركيز ونسيان أي نتائج سابقة، خاصة أن «الملك» أمام بطولة مهمة ومؤثرة للغاية.
وأصبحت صفوف الشارقة مكتملة باستثناء بيانيتش، حيث عاد ميلوني للتدريبات بقوة ومعه ماجد حسن وبقية قائمة الفريق، وكثرت الأحاديث الجانبية بين اللاعبين بأن السوبر هو السلاح الأقوى في الفترة الحالية للعودة من جديد بقوة في بقية مسابقات الموسم الحالي.
من جانبه، أكد محمد عبدالباسط لاعب وسط الفريق جاهزية الشارقة للمباراة، قائلاً: «نعلم أن فريق العين متمرس في البطولات، ولكن الملك هو أيضاً يبحث عن بطولة جديدة هذا الموسم بعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك ليكون السوبر انطلاقة جديدة ومهمة في الدوري الذي ما زلنا منافسين أقوياء على لقبه».
وأضاف محمد عبدالباسط: «لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وخبرات متنوعة، وتعاهدنا نحن اللاعبين لكي نجعل نهائي السوبر انطلاقة مهمة نحو الدوري ولكي نُعيد الفرحة لجماهيرنا مرة أخرى، وننتظر منهم أن يقفوا إلى جوار الفريق في هذه الفترة المهمة، والتي نخطط فيها معاً للعودة بمنتهى القوة مرة أخرى، حيث نمتلك كل العناصر والمقومات التي تجعل من فريقنا بطلاً دائماً».
وأضاف: «يقع على عاتقنا كلاعبين مسؤولية كبيرة في هذه الفترة، وأشعر بمدى رغبة اللاعبين في محو آثار الخسارة الأخيرة بالدوري، ولدى مدربنا كوزمين الكثير من الأفكار التي يمكن أن تساعدنا في جعل كأس السوبر في البيت الملكي، وأن اجتماع عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وإدارة النادي مع اللاعبين جانب معنوي مهم للغاية، ونشعر بما يدور في خاطر جماهيرنا، وعلى وعد أن نهديهم السوبر وننطلق مجدداً في دوري أدنوك نحو الصدارة».

الشارقة
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