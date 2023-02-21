ثمن نهائي دوري الأبطال: سيتي في ضيافة لايبزج.. وإنتر يواجه بورتو

برلين (أ ف ب)

يحاول لايبزج الألماني الوقوف نداً أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، متسلّحاً بعودة مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو، فيما يستقبل إنتر الإيطالي نادي بورتو البرتغالي، سعياً إلى لقب غائب عنه منذ أكثر من عقدين.

في المباراة الأولى، يبدو مانشستر سيتي مرشحاً للفوز «منطقياً»، لتحصين نتائجه في المسابقة، التي لم يخسر فيها إلا مرة واحدة في 13 مباراة، غير أن نكونكو سيحاول التسجيل في ثالث مباراة له توالياً في المسابقة القارية.

تألق الفرنسي في آخر مباراة للايبزج في الدوري الألماني والتي فاز فيها على فولفسبورج بثلاثية نظيفة، حيث صنع هدفاً للنمساوي كونراد لايمر بعد 98 يوماً من الغياب، بسبب إصابة حرمته أيضاً المشاركة في مونديال قطر 2022.

ورغم غيابه عن خمس مباريات في الدوري، فلا يزال نكونكو يتربع على عرش قائمة هدافي لايبزج هذا الموسم برصيد 12 هدفاً، ويبعد بفارق هدف واحد عن صدارة هدافي «البوندسليجا»، التي يحتلّها نيكلاس فولكروج، لاعب فيردر بريمن.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام دفاع «سيتيزنس» الذي تلقى هدفين فقط هذا الموسم بدوري الأبطال، وهو أقل عدد من الأهداف في تاريخ المسابقة إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني، كما أنه على الجانب الآخر، سيكون في اختبار كبير أمام نجم سيتي النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل 32 هدفاً في 31 مباراة منذ انتقاله إلى ملعب الاتحاد من غريمه بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

وسجل هالاند أهدافاً أكثر في مرمى لايبزج خلال فترة وجوده في ألمانيا، أكثر من أي منافس آخر، إذ هزّ شباكه ست مرات في أربع مباريات، منها هدفان في فوز دورتموند في نهائي كأس ألمانيا 4-1 على لايبزج في موسم 2020-2021.

وكان الرجل المكلّف مبدئياً مراقبة هالاند الأربعاء، قائد لايبزج وقلب دفاعه المجري ويلي أوربان، واثقاً من قدرة أصحاب الأرض على تحييد مهاجم مانشستر سيتي.

ويستقبل نادي إنتر في ملعب «جوزيبي مياتسا» نادي بورتو البرتغالي، ساعياً إلى مواصلة مشواره لحصد لقب غائب عن خزائنه منذ العام 2010، وتعويض ضياع فرصة استعادة لقب الدوري الإيطالي.