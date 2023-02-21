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منتخب السلة يخسر أمام العراق في تصفيات آسيا

منتخب السلة يخسر أمام العراق في تصفيات آسيا
21 فبراير 2023 19:40

دبي (الاتحاد)

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خسر منتخب رجال السلة، مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2025، أمام منتخب العراق 74 - 82، في منافسات المجموعة الخامسة، والتي تُقام في قطر، ومازال الأمل يراود منتخبنا في المباراة الثالثة والأخيرة غداً «الأربعاء».
قدم منتخبنا مباراة كبيرة على فترات من المباراة، وكان الربع الأول هو الأضعف، حيث انتهى لصالح العراق بنتيجة 28 - 13، وتقدم منتخبنا في الربع الثاني 25 - 15، وانتهى الربع الثالث بالتعادل 17 - 17، وفي الربع الرابع والحاسم تفوق منتخب العراق لتنتهي المباراة 82 - 74.
تقدم منتخبنا على فترات في المباراة بفارق نقطة، وظلت المباراة متكافئة في فترات كثيرة، لكن في نهاية الربع الرابع، حسمت خبرة العراقيين اللقاء لصالحهم.

منتخب السلة
العراق
كأس آسيا
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