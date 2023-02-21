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الرياضي

بطولة «لادز» لسلة السيدات تنطلق غداً

بطولة «لادز» لسلة السيدات تنطلق غداً
21 فبراير 2023 20:00

دبي (الاتحاد)
بتنظيم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع أكاديمية «جام» الرياضية و«لادز برجر»، تنطلق غداً «الأربعاء» بطولة «لادز» لكرة السلة.
عُقد الاجتماع الفني للبطولة، بحضور فوزية فريدون رئيسة قسم الرياضة النسائية في مجلس دبي مجلس دبي الرياضي وأحمد سيلمان مدير أكاديمية جام الرياضية ومدير عام «لادز برجر» عبد الرحمن نونو ومدراء الفرق المشاركة ( دناتا - أكاديمية شامبس - الجامعة الأمريكية في دبي - نادي سيدات الشارقة - بروجيكت لتأجير السيارات).
تم شرح كافة الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة والتعليمات والقوانين وتم مناقشة جدول المباريات، الذي يبدأ بمباراة تجمع فريق دناتا مع فريق بروجيكت لتأجير السيارات.
تعتبر هذه البطولة مدرجة ضمن جدول وأنشطة مجلس دبي الرياضي وتعتبر من البطولات الرسمية، كما سيتم انطلاق بطولة الرجال خلال الأيام القادمة، بمشاركة أفضل وأميز 10 فرق رياضية.

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