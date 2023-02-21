سودال كويك بطل المرحلة الثانية لطواف الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي بلقب المرحلة الثانية «موانئ أبوظبي»، من طواف الإمارات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام في نسخته الخامسة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي عبر 7 مراحل، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وفاز فريق سودال كويك ستيب بالمرحلة الثانية، وهي مرحلة سباق سرعة ضد الساعة، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 17.3 كلم في زمن قدره 18:11 دقيقة بفارق زمني ثانية واحدة تفصله عن فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست، الذي حل في المركز الثاني، وجاء فريق إنيوس جرانديريس في المركز الثالث.



ونجح الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق إنيوس جرينادييرز في تصدر الترتيب العام لطواف الإمارات عقب ختام المرحلة الثانية، بإجمالي زمن قدره 3:35:50 ساعات، بينما يأتي في المركز الثاني للترتيب العام، البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب، وثالثاً الألماني نيكياس أرندت من فريق البحرين فيكتوريوس.

وحصد الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق انيوس جرانديريس ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية (برعاية أبوظبي إكسبيرينس) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، بينما احتفظ البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) بالقميص الأخضر برعاية (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط.



وتوج الفائزون، سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وغايتان فراجنيير ممثل تيودور، واحمد إبراهيم مدير التسويق في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وحسين خان صاحب ممثل نخيل، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.



وقال لوكاس بلاب عقب انتهاء المرحلة الثانية من الطواف: لقد كانت نتائج رائعة وغير متوقعة، إذ لم أتوقع فوزي بالقميص الأحمر، وحرصت على قضاء أوقات ممتعة مليئة بالإثارة والحماس مع الفريق خلال الجولات التجريبية، دائماً ما تكون المرحلة المفضلة بالنسبة لي في رياضة ركوب الدراجات، كما أنني سعيد جداً بحصولي على القميص الأحمر في ثاني أيام الطواف.

بدوره قال ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب: لم نتوقع الفوز بهذه المرحلة، واجتياز الفريق المنافس بفارق الوقت في السرعات، لقد ركزنا على هدفنا واستطعنا تحقيق النجاح من خلال المثابرة، لذا نحن سعداء بالفوز والانتصار.

وأضاف: أعتقد أننا نفذنا خطتنا بشكل مثالي والفوز بفارق ثانية واحدة أمر لا يصدق. إنه أول فوز لي في تجربة فريق هائلة، والحصول على انتصارات متتالية لفريقنا هنا أمر رائع.



موعد مع جبل جيس



وتقام يوم غد المرحلة الثالثة جبل جيس في مدينة الفجيرة، والتي تبلغ مسافتها 185 كم، وتمثل المرحلة الأولى من مرحلتين جبليتين ضمن طواف الإمارات، وتنقسم المرحلة إلى جزأين، إذ يقترب الجزء الأول من الجبل الأخير عبر الصحراء، بينما يتميز القسم الثاني بصعود مستمر لمسافة تصل إلى 20 كم حتى النهاية.

تنطلق المرحلة من الفجيرة وتعبر المناطق الصحراوية على حافة جبال الحجر، ثم تتجه نحو رأس الخيمة التي لا يعبر الدراجون مركزها، ثم يتجه المسار مباشرة نحو جبل جيس. يمتد الطريق صعوداً لمسافة قدرها حوالي 20 كم بتدرج ثابت قدره 5%، مع تدرجات أعلى قليلاً تصل إلى حوالي 7% في آخر 2 كم.