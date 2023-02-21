فوز سابالينكا وخروج جارسيا في «تنس دبي»



دبي (أ ف ب)

احتاجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً إلى 59 دقيقة لتحقيق انتصار كاسح على منافستها الأميركية لورين ديفيس 6- صفر و6-1، في الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وكانت سابالينكا تخوض أول مباراة لها منذ تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، محرزة باكورة ألقابها الكبيرة في بطولات الجراند سلام.

ومنذ مطلع الموسم، يتضمّن سجل سابالينكا 12 انتصاراً من دون أي خسارة، فباتت ثاني لاعبة فقط تفوز بهذا العدد من المباريات في مطلع السنة في آخر ثمانية مواسم، بعد اليابانية ناومي أوساكا التي حققت هذا الإنجاز عام 2021.

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي مع اللاتفية يلينا أوستابنكو حاملة اللقب العام الماضي، بعد فوزها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2 و6- صفر.

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-2 و5-7 و6-1، وخرجت الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة خامسة عالمياً مبكراً من الدور الثاني، بخسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز 5-7 و4-6.

وودّعت اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة سادسة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا 1-6 و2-6، فيما تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا على حساب الروسية داريا كاساتكينا السابعة 6-4 و4-6 و7-5.

من ناحية أخرى، زارت كارولين جارسيا مكتبة محمد بن راشد في دبي، وأبدت إعجابها الكبير بالمكتبة العصرية التي تعتبر تحفة فنية فريدة، واستطلعت خلال جولتها في أقسامها المختلفة جانباً من الكتب القيمة التي تزخر بها وتزيد عن 300000 كتاب.