الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فوز سابالينكا وخروج جارسيا في «تنس دبي»

فوز سابالينكا وخروج جارسيا في «تنس دبي»
21 فبراير 2023 18:53


دبي (أ ف ب) 

احتاجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً إلى 59 دقيقة لتحقيق انتصار كاسح على منافستها الأميركية لورين ديفيس 6- صفر و6-1، في الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

أخبار ذات صلة
الأمطار تؤجل فوز ألكاراس!
زفيريف يلعب أخيراً بدون ألم بعد كابوس الإصابة

وكانت سابالينكا تخوض أول مباراة لها منذ تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، محرزة باكورة ألقابها الكبيرة في بطولات الجراند سلام.
ومنذ مطلع الموسم، يتضمّن سجل سابالينكا 12 انتصاراً من دون أي خسارة، فباتت ثاني لاعبة فقط تفوز بهذا العدد من المباريات في مطلع السنة في آخر ثمانية مواسم، بعد اليابانية ناومي أوساكا التي حققت هذا الإنجاز عام 2021.
وتلتقي سابالينكا في الدور التالي مع اللاتفية يلينا أوستابنكو حاملة اللقب العام الماضي، بعد فوزها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2 و6- صفر.
كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-2 و5-7 و6-1، وخرجت الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة خامسة عالمياً مبكراً من الدور الثاني، بخسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز 5-7 و4-6.
وودّعت اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة سادسة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا 1-6 و2-6، فيما تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا على حساب الروسية داريا كاساتكينا السابعة 6-4 و4-6 و7-5. 
من ناحية أخرى، زارت كارولين جارسيا مكتبة محمد بن راشد في دبي، وأبدت إعجابها الكبير بالمكتبة العصرية التي تعتبر تحفة فنية فريدة، واستطلعت خلال جولتها في أقسامها المختلفة جانباً من الكتب القيمة التي تزخر بها وتزيد عن 300000 كتاب. 

تنس دبي
التنس
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
آخر الأخبار
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
عربي ودولي
مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
اليوم 15:21
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©