«العاصفة» تعانق كأس الثنايا و«الرئاسة» تتصدر المحليات في ختامي المرموم

دبي (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أُقيمت، اليوم، في ميدان المرموم ضمن تحدياتي «ختامي 2023».

وحصلت هجن العاصفة على كأس الثنايا الأبكار المفتوح، فيما حازت هجن الرئاسة كأس الثنايا الأبكار المحليات، وحصلت هجن الشحانية على بندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات، وفي الفترة الصباحية أُقيم أربعة عشر شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة ثمانية كيلومترات.

وشهد الشوط الرئيسي الأول للثنايا تألقاً لافتاً لشعار هجن الرئاسة، حيث تمكنت «هملوله» من حسم المعركة بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 12:15:2 دقيقة تحت القيادة التضميرية لمحمد زيتون المهيري، وواصل الشعار الأحمر تألقه في الشوط الثاني عن طريق المضمر نفسه، وتمكن «شاهين» من إهداء مؤسسة هجن الرئاسة الناموس بعد أن قطع رحلة السباق في توقيت بلغ 12:22:5 دقيقة.

وحققت هجن الرئاسة الثلاثية عن طريق «الشاهينية» محمد زيتون المهيري، لتعانق لقب تحدي الثنايا الأبكار بتوقيت قدره 12:20:5 دقيقة، ولم يتأخر شعار هجن العاصفة عن ركب الناموس في الأشواط الرئيسية للفترة الصباحية، حين تمكنت «الشاهينية» من الظفر بصدارة الثنايا الأبكار تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي الذي قادها إلى إحراز الصدارة في زمن قدره 12:16:8 دقيقة.

وبالمقابل، حصلت هجن الشحانية على التوقيت الأفضل في تحديات الفترة الصباحية عن طريق «منحاف» التي قادها فاران محمد قريع المري إلى ناموس الشوط الثالث عشر بتوقيت بلغ 12:08:9 دقيقة.

وتختتم شعارات هجن أبناء القبائل مشاركتها في المهرجان يوم غد، وتتنافس الشعارات المختلفة على رموز الحول والزمول، وخُصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الزمول المفتوح (إنتاج) السيف، بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح «إنتاج»، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الزمول المحليات ينال الشداد ومليوني درهم، وصاحب المركز الثاني يحصل على مليون درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم.

وستكون الجائزة الكبرى سيف الإمارات وثلاثة ملايين درهم في انتظار صاحبة الصدارة والناموس في الشوط السادس للزمول المفتوح، ويحصل وصيف السيف على 1.5 مليون درهم وصاحب المركز الثالث سوف ينال 700 ألف درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الثالث وحتى الخامس على جوائز نقدية ضخمة.

وأكملت جميع الشعارات المشاركة في مهرجان ختامي المرموم من داخل الدولة والقادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، تحضيراتها لأشواط السيف والرموز، ورفعت راية التحدي، في يوم تشير كل التوقعات إلى أنه سيشهد منافسة مثيرة، وذلك نسبة للكمية والنوعية المميزة للمطايا المشاركة في السباق.

وبالمقابل، تشهد الفترة الصباحية إقامة أربعة أشواط بواقع اثنين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لأبناء القبائل لمسافة القدرة (11) كيلومتراً، وسينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العشرين جوائز نقدية قيمة.