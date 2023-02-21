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الرياضي

أرسنال يمدد عقد النني حتى 2024

أرسنال يمدد عقد النني حتى 2024
21 فبراير 2023 18:55


لندن (أ ف ب) 

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أعلن نادي أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تجديد عقد لاعب ارتكازه الدولي المصري محمد النني حتى 2024، وكتب من جهته اللاعب البالغ 30 عاماً عبر حسابه على «تويتر»: «يبدأ فصلٌ جديدٌ في مشواري مع أرسنال.. بالنسبة لي، أرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه قبل 7 سنوات ما يجعلني اللاعب الحالي الأقدم في الفريق. أرسنال هو منزلي، عائلتي، سعادتي، تطوري وطموحي».
انضم النني إلى «المدفعجية» في يناير 2016 قادماً من بازل السويسري وأعير إلى بشيكتاش التركي في موسم 2019-2020.
خاض معه 155 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا ستة أهداف و10 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إنجلترا 2017 والدرع الخيرية 2017 و2020.
ويغيب النني عن صفوف أرسنال منذ أواخر يناير الماضي بعد أن خضع لجراحة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال التدريبات، وأعلن وقتها النادي غيابه «لفترة طويلة».
استهل النني (93 مباراة دولية) مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل في 2013. 

أرسنال
أرسنال الإنجليزي
محمد النني
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