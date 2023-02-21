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شرطة دبي تعلن مواعيد إشغال الطرق في طواف الإمارات

شرطة دبي تعلن مواعيد إشغال الطرق في طواف الإمارات
21 فبراير 2023 20:00


دبي (الاتحاد)
أكد العميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لمرور موكب الدراجين خلال المرحلة الرابعة «مرحلة دبي» التي تنطلق من حي الشندغة التاريخي الخميس، واعتمدت اللجنة المنظمة للطواف الخطة الزمنية والجهات الرسمية بما يضمن انسيابية مرور الدرّاجين وكذلك انسيابية مرور السيارات في الشوارع التي سيمر بها موكب الطواف ويتم فيها إشغال الطريق.
وأكد أن شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات عملوا خلال الفترة الماضية للانتهاء من جميع تفاصيل مسارات المرحلة التي تنطلق من قلب حي الشندغة التاريخي وتمر بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية وكذلك بمنطقة القدرة ضمن أرياف وبراري دبي ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة ليكون الختام في دبي هاربور أحدث موانئ دبي ومناطقها السكنية الرائعة.
وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات بدأت بث فيديو تعريفي بمناطق مرور المرحلة الرابعة من الطواف والتوقيتات الزمنية لكل منطقة، كما ستقوم شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ببث رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع في دبي عن المواعيد الزمنية لوصول موكب الطواف لكل منطقة من مناطق دبي.
وسيكون هناك إشغال جزئي في شارع الخليج باتجاه الشندغة من الساعة 12:15 إلى الساعة 12:35، ومن شارع الخليج باتجاه شارع الميناء من الساعة 12:20 إلى الساعة 12:45، ومن شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 12:50، كما سيكون هناك إشغال جزئي مؤقت في شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي العين من الساعة 12:25 إلى الساعة 12:55، وفي شارع الأصايل من الساعة 12:25 إلى الساعة 01:15، وفي شارع المرابع باتجاه شارع الخيل من الساعة 12:55 إلى الساعة 1:20.
وفي شارع أم سقيم باتجاه شارع القدرة من الساعة 01:15 إلى الساعة 1:40، وفي شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم من الساعة 1:30 إلى الساعة 2:00، وفي شارع القدرة باتجاه أم سقيم من الساعة 1:50 إلى الساعة 2:30، وفي شارع إكسبو طريق الهباب وصولًا إلى مدينة إكسبو دبي من الساعة 2:05 إلى الساعة 2:40، وفي شارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان من الساعة 2:45 إلى الساعة 3:20، وفي شارع اليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد من الساعة 2:55 إلى الساعة 3:35، وفي شارع الأصايل من الساعة 3:00 إلى الساعة 3:45.
ومن شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول من الساعة 3:10 إلى الساعة 3:50، وفي مخرج شارع الشيخ زايد (شارع الخدمات) باتجاه شارع نخلة جميرا من الساعة 3:15 إلى الساعة 3:50 وفي جزيرة النخلة باتجاه فندق أتلانتس والعودة مرة أخرى إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من الساعة 3:20 إلى الساعة 4:20، ومن شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع ميناء السلام من الساعة 3:35 إلى الساعة 4:25، وفي شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولًا إلى دبي هاربور من الساعة 3:40 إلى الساعة 4:30.

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