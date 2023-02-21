كوجات يطمئن على حالة يسلم في مركز «فيفا»

دبي (الاتحاد)

اطمأن رامون كوجات، الجراح الإسباني الشهير والمستشار الطبي لنادي برشلونة، على الحالة الصحية للاعب نادي الشارقة ريان يسلم، بعد شهر من إجراء جراحة على الركبة في برشلونة الشهر الماضي.

وأبدى خلال الزيارة التي أداها مركز «فيفا» الطبي المتميز بدبي، ارتياحه لسير مرحلة تأهيل ريان يسلم بما يسهم في حسن التعافي، والعودة إلى الملاعب في أفضل الظروف.

وثمن أخصائي جراحة الإصابات الرياضية، والذي يملك شهرة عالمية واسعة، وسبق له إجراء جراحات ناجحة لعدد من كبار نجوم الكرة في العالم مثل يوهان كرويف ولويس سواريز وبيب جوارديولا وجيرارد بيكيه، الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها مركز «فيفا» بدبي، بما يساعد اللاعبين المصابين على تطبيق أفضل البرامج التأهيلية، والتعافي بشكل صحي، واستئناف المشوار الرياضي بقوة.

وتواجد خلال الزيارة، الجراح الهولندي روبرت فان دايك أخصائي الإصابات الرياضية والمستشار الطبي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، والذي أدى بدوره زيارة عمل لمركز فيفا الطبي بدبي ضمن اتفاقات التعاون التي تربط بين الطرفين لتبادل الخبرات.