«إف 3» و«ميدان» بطلا دوري الإمارات للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

حسم فريق «إف 3» لقب دوري الإمارات للصيد بالصقور موسم 2022-2023، فئة أصحاب السمو الشيوخ، وذلك بعد اعتلائه صدارة الترتيب العام بنهاية الجولة الخامسة والأخيرة، التي استضافتها العاصمة أبوظبي.

وحصد البطل 13 نقطة، حقق من خلالها اللقب بجدارة، في حين حل ثانياً فريق «إف 3 إس» برصيد عشر نقاط، فيما جاء ثالثاً في ترتيب هذه الفئة «واي إل إس» برصيد تسع نقاط، وحل رابعاً «إم 7» وحصد ست نقاط، فيما كان المركز الخامس من نصيب النيف برصيد أربع نقاط، وحل في المركز السادس والأخير الظفرة برصيد خال من النقاط.

وعلى صعيد فئة العامة، فقد توج فريق «ميدان» بطلاً لدوري هذا الموسم، بعد أن نجح في حصد 25 نقطة رغم تعادله في الجولة الأخيرة مع فريق الفرسان 2-2، وحل ثانياً فريق دبي، الذي جمع 24 نقطة بعد التفوق على منافسه ند الشبا في الجولة العاشرة والأخيرة من البطولة، واحتل ند الشبا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وحل رابعاً فريق الفرسان برصيد 16 نقطة واحتل المركز الخامس فريق الوسطي برصيد 12 نقطة، وسادساً جاء فريق حبشان، بعد أن جمع في رصيده 11 نقطة، وفي المركز السابع جاء نوماس برصيد سبع نقاط، بعد حسمه جولة الإعادة مع القدرة الذي حل ثامناً بالرصيد نفسه لكن بعدد أقل من الأهداف، وفي المركز التاسع جاء فريق النخرة الذي جمع سبع نقاط و11 هدفاً، وتذيل فريق مربان الترتيب وتواجد عاشراً برصيد ثلاث نقاط فقط.

وجاءت منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري الإمارات لهذا الموسم مثيرة وحماسية، حيث كانت المنافسة على أشدها في فئة العامة بين ميدان البطل ودبي الوصيف بعد تعادل ميدان في الجولة الختامية وتقليص الفارق مع الوصيف إلى نقطة واحدة.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وراشد المرخان الأمين العام لاتحاد الصقور.

من جهته وجه سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين التهنئة لبطلي الدوري هذا الموسم في فئتي أصحاب السمو الشيوخ والعامة، مؤكداً أنه لا خاسر في هذا المنافسات المتميزة.

وشدد على أن الإثارة كانت حاضرة حتى الجولة الأخيرة، خاصة في فئة العامة، الأمر الذي يدل على قوة المنافسة، لاسيما في وجود ثلاثة فرق كانت تنافس على اللقب.

وأثنى المحمود على دعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لكافة الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة هو السبب الرئيسي وراء التطور والنجاح الذي تشهده الرياضات التراثية بشكل عام ورياضة الصيد بالصقور بشكل خاص.

ووجه المحمود، الشكر للفرق المشاركة والصقارين على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة للبطولة، واعداً بالسير على نفس النهج في النجاح خلال النسخ المقبلة.

وقال: الشهر الماضي كانت بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت على مدار 12 يوماً وشهدت تنافساً مثيراً وشرساً في مختلف الأشواط والفئات، واليوم كان ختام منافسات الدوري بنفس الإثارة والقوة، وهو ما يعني أن التطور هو عنوان رياضة الصيد بالصقور، وأن الجميع يدخل أي بطولة على أهبة الاستعداد دائماً.

وتمنى المحمود أن يكون التوفيق حليف الجميع من عشاق التراث الوطني الأصيل فيما هو قادم من بطولات وفعاليات تقع تحت مظلة نادي أبوظبي للصقارين.

