«الحلم الآسيوي».. 5 سنوات من «الإقصاء»!

سلطان آل علي (دبي)

تعرّض شباب الأهلي للخسارة بنتيجة 1-3 أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، ليُقصى بذلك «الفرسان» من البطولة، وتنتهي آماله في الاستمرار نحو اللقب، ولتستمر بذلك سلسلة الإخفاقات لأندية الإمارات في المحفل القاري!

وتعد هذه النسخة الخامسة على التوالي التي لا يتمكّن فيها أي نادٍ إماراتي من إقصاء منافسه «غير الإماراتي» في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا.

ففي دور الـ16 بنسخة 2018، تم إقصاء العين على يد الدحيل القطري بمجموع 8-3 والخسارة ذهاباً وإياباً، وفي نفس النسخة والدور، خرج الجزيرة أمام بيرسبوليس الإيراني بمجموع 4-4 وبفارق أهداف خارج الأرض.

وفي العام الذي بعده 2019، اصطدم الوحدة بفريق النصر السعودي في دور الـ16، وتعادل معه ذهاباً 1-1 في الرياض قبل أن يخسر في ملعبه باستاد آل نهيان بنتيجة 3-2 ويُقصى من البطولة. ثم في نسخة 2020 بدور الـ16، تعادل شباب الأهلي مع الأهلي السعودي بهدف لكل فريق، ثم كسب الأهلي ركلات الترجيح لصالحه وأقصى الفرسان. وفي النسخة الماضية عام 2021، خسر الوحدة أمام النصر السعودي في ربع النهائي بخماسية مقابل هدف وحيد، وفي هذه النسخة أتى شباب الأهلي ليخسر ويخرج على يد الهلال بنتيجة 3-1.

ويبلغ مجموع المباريات الإقصائية خلال هذه الفترة لأندية الإمارات 9 مباريات، خسرت فيها أنديتنا 6 مرات وتعادلت مرتين وفازت مرة وحيدة كانت من الجزيرة على بيرسبوليس في 2018. كما استقبلت الأندية 25 هدفاً بمعدل 2.7 هدف كل مباراة، ولم تسجل سوى 13 هدفاً. ولم تتمكن من الحفاظ على نظافة الشباك في أي مباراة.

‏وتعود آخر مرة يقصي فيها نادٍ إماراتي منافسه في دوري أبطال آسيا إلى دور الـ16 بنسخة 2017، حينها أقصى العين استقلال طهران بمجموع 6-2 في الذهاب والإياب. قبل أن يخرج بعدها في نصف النهائي أمام الهلال السعودي بمجموع 3-0.