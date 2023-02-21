«الأولمبية» تدرس خطط المشاركة في «أولمبياد باريس»



دبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة الأولمبية أمس بمقرها بدبي اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات لمتابعة الأداء والخطط والبرامج الفنية، مع استعراض أهداف منصة اللجنة الرقمية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية.

وافتُتح الاجتماع بكلمة من المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

وأكدت بنت سليمان أن الجلوس على طاولة واحدة مع الاتحادات الرياضية ومناقشة خططهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، يعد أحد الأولويات التي تتشارك في تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة.

وشهد الاجتماع عرض الاتحادات الرياضية للخطط والبرامج الفنية الخاصة بهم حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ يتمثل الهدف المبدئي في تحقيق نتائج مشرفة وزيادة عدد المتأهلين من الاتحادات الأولمبية إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما تم عرض قائمة البطولات والدورات الرياضية الخاصة بالاتحادات والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، والوقوف على مدى استعدادات الاتحادات الرياضية للبطولات الرياضية القادمة حتى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع الأهداف الـ6 للمنصة الرقمية للجنة الأولمبية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية تمهيداً لإطلاقها، والتي تتضمن تأسيس نظامي رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين في الدورات الرياضية على الاتحادات الرياضية، وإحكام عمليات التسجيل في الدورات الرياضية من خلال عدد من المعايير المحددة، وتطبيق نظام الحوكمة في عمليات وإجراءات التسجيل في الدورات الرياضية من قبل الاتحادات.

كما تشمل أهداف المنصة الرقمية للجنة الأولمبية الوطنية بناء نظام حديث يعتمد على أطر الحماية القانونية ذات العلاقة بحقوق الأطراف المعنية المرتبطة بعمليات التسجيل في الدورات الرياضية، والمتابعة الفنية لأداء لاعبي الاتحادات الرياضية في البطولات والدورات الرياضية المؤهلة للألعاب الأولمبية.