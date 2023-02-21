الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأولمبية» تدرس خطط المشاركة في «أولمبياد باريس»

«الأولمبية» تدرس خطط المشاركة في «أولمبياد باريس»
21 فبراير 2023 15:59

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الهيئة» تختتم برنامج تمكين القيادات الرياضية
«الطب الرياضي» تثمن دعم «الأولمبية»


عقدت اللجنة الأولمبية أمس بمقرها بدبي اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات لمتابعة الأداء والخطط والبرامج الفنية، مع استعراض أهداف منصة اللجنة الرقمية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية.
وافتُتح الاجتماع بكلمة من المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.
وأكدت بنت سليمان أن الجلوس على طاولة واحدة مع الاتحادات الرياضية ومناقشة خططهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، يعد أحد الأولويات التي تتشارك في تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة.
وشهد الاجتماع عرض الاتحادات الرياضية للخطط والبرامج الفنية الخاصة بهم حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ يتمثل الهدف المبدئي في تحقيق نتائج مشرفة وزيادة عدد المتأهلين من الاتحادات الأولمبية إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما تم عرض قائمة البطولات والدورات الرياضية الخاصة بالاتحادات والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، والوقوف على مدى استعدادات الاتحادات الرياضية للبطولات الرياضية القادمة حتى دورة الألعاب الأولمبية 2024.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع الأهداف الـ6 للمنصة الرقمية للجنة الأولمبية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية تمهيداً لإطلاقها، والتي تتضمن تأسيس نظامي رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين في الدورات الرياضية على الاتحادات الرياضية، وإحكام عمليات التسجيل في الدورات الرياضية من خلال عدد من المعايير المحددة، وتطبيق نظام الحوكمة في عمليات وإجراءات التسجيل في الدورات الرياضية من قبل الاتحادات.
كما تشمل أهداف المنصة الرقمية للجنة الأولمبية الوطنية بناء نظام حديث يعتمد على أطر الحماية القانونية ذات العلاقة بحقوق الأطراف المعنية المرتبطة بعمليات التسجيل في الدورات الرياضية، والمتابعة الفنية لأداء لاعبي الاتحادات الرياضية في البطولات والدورات الرياضية المؤهلة للألعاب الأولمبية.

اللجنة الأولمبية الوطنية
الهيئة العامة للرياضة
دورة الألعاب الأولمبية
الاتحادات الرياضية
آخر الأخبار
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
عربي ودولي
مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
اليوم 15:21
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©