منتخب الجو جيتسو يصل إلى تايلاند للمشاركة في «الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخب الجو جيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي تقام خلال الفترة من 24 – 28 فبراير الجاري، بمشاركة 37 دولة.

ويترأس البعثة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ويشاركه مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية، والبرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب وعدد من المسؤولين الفنيين والإداريين لدى الاتحاد، فضلاً عن اللاعبين واللاعبات في مختلف الأوزان.

وبدأ اللاعبون واللاعبات التدريبات تحت إشراف أعضاء الجهازين الفني والإداري، حيث يتم العمل حالياً على مراجعة الأوزان، والإعداد النفسي، ووضع اللمسات الأخيرة قبل بدء المنافسات يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال محمد سالم الظاهري: «يشارك منتخبنا الوطني في هذه البطولة بصفته مرشحاً بقوة للحفاظ على اللقب، وبهدف تأكيد تفوق دولة الإمارات وترسيخ ريادتها للقارة الآسيوية على صعيد اللعبة، من خلال تحقيق لقب البطولة للعام الثالث على التوالي».

أضاف: «تتضمن أجندة مشاركات المنتخب الوطني هذا العام العديد من الاستحقاقات القارية والعالمية، وتعتبر البطولة الآسيوية من أبرز البطولات القارية التي اعتاد أبطالنا التألق فيها والتتويج بأكبر عدد من الميداليات الملونة».

وقال: «بدأت استعدادات لاعبي ولاعبات المنتخب لهذا الاستحقاق المهم مبكراً، من خلال عدة معسكرات داخلية تمهيدية، قبل مغادرتهم الدولة إلى سيدني الأسترالية، للانخراط في معسكر تحضيري خارجي للبطولة، والذي نجح المنتخب خلاله بالخروج بالعديد من المكاسب والجوانب الإيجابية، أبرزها الارتقاء بالمعدلات البدنية والفنية والذهنية، وبالنسبة لنا فإن ثقتنا بلا حدود في اللاعبين واللاعبات، حيث أثبتوا في كل المناسبات والاستحقاقات السابقة أن الرقم واحد على رأس أولوياتهم دائماً».

بدوره يقول مبارك المنهالي: «معسكر سيدني يعد محطة أساسية في مرحلة إعداد المنتخب وتجهيزه للمنافسة على أعلى مستوى في البطولة الآسيوية. ويعتبر هذا المعسكر أحد أطول المعسكرات الخارجية للاعبين، ونجحنا في الخروج بالعديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية وأهمها تحقيق الانسجام بين اللاعبين أنفسهم، وبينهم وبين الجهاز الفني، والارتقاء بالقدرات والمواهب والتقنيات الفنية للاعبين، التي ستكون العامل الأساسي لوصولهم إلى منصة التتويج، والسعي بقوة لتكرار إنجاز البطولة الأخيرة في المنامة، البحرين العام الماضي».

ويؤكد رامون ليموس مدرب المنتخب، أن اللاعبين وصلوا إلى معدلات ممتازة من اللياقة والجاهزية المطلوبة للمنافسة في البطولة، وأن المنتخب سيعمل في اليومين القادمين على مواصلة البرنامج الإعدادي، والتعرف على طبيعة المنافسين المحتملين ووضع الخطط والتكتيكات اللازمة التي ستفاجئ المنافسين، ويعد ذلك أحد أهم جوانب القوة لدى لاعبي المنتخب.

وحول أهمية البطولة، يقول ليموس: «ندرك تماماً التطور الكبير الذي تحققه دول آسيا على صعيد الرياضة، خصوصاً بعد أن أصبحت منتخباتها تتمتع برصيد وافر من الخبرة والتجربة، فضلاً عن أقوى اللاعبين المصنفين في كل وزن. عملنا بجد خلال الأيام الماضية وواثقون في قدرات اللاعبين على تطبيق تعليمات الجهاز الفني، وسوف تشكل البطولة اختباراً قوياً للاعبي المنتخب الوطني، ونحن على ثقة من قدرتهم على اعتلاء منصة التتويج».

وتضم تشكيلة المنتخب كلاً من اللاعبين ذياب النعيمي وعمر السويدي وزن (56 كجم)، وعمر الفضلي وخالد الشحي في وزن (62 كجم)، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن (69 كجم)، وفراج العولقي ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي وزن (85 كجم)، وعبد الله الكبيسي وهزاع فرحان وزن (94 كجم).

أما على صعيد اللاعبات، فتضم التشكيلة حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي في وزن (45 كجم)، وبلقيس عبد الكريم، وحصة الشامسي في وزن (48 كجم)، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن (52 كجم)، وبشاير المطروشي وزن (57 كجم)، وهيا الجهوري وشما الكلباني في وزن (63 كجم)، ومروة الحوسني في وزن (70 كجم).