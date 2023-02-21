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فيرنر يكشف تفاصيل رحيله من تشيلسي إلى لايبزج!

فيرنر يكشف تفاصيل رحيله من تشيلسي إلى لايبزج!
21 فبراير 2023 15:10

برلين (د ب أ)
كشف تيمو فيرنر مهاجم لايبزج الألماني لكرة القدم عن أسباب وتفاصيل رحيله عن تشيلسي الإنجليزي والعودة إلى الفريق الألماني في أغسطس الماضي.
وفي مقابلة لصحيفة «ذا صن» البريطانية، لم يخف فيرنر خيبة أمله من توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي، وصرح قائلاً إنه في وقت ما كان فقط يريد الرحيل عن الفريق الإنجليزي، وذلك قبل أن تُحسم عودته إلى لايبزج.
وقال فيرنر في المقابلة التي نشرت أمس الاثنين: «قضيت ستة أشهر رائعة في البداية مع تشيلسي، وقدمت ما توقعته مني الجماهير وكذلك إدارة النادي، سجلت الأهداف وقدمت مباريات جيدة، وبعدها نسي المدرب كل هذا، هذا لم يكن عادلاً».
وبعد التتويج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021، عاد فيرنر إلى لايبزج في أغسطس الماضي كي يستمتع بكرة القدم من جديد.
وقال فيرنر: «في النهاية، يحب المدير الفني بعض اللاعبين أكثر من غيرهم، هذا طبيعي تماماً، ويجب تقبل ذلك».
وأضاف فيرنر، الذي غاب عن المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 في قطر بسبب الإصابة، أن انضمام روميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي بعد نحو ثلاثة أشهر من التتويج بدوري الأبطال، كان بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة له.
وقال فيرنر: «أكبر مشكلة تمثلت في وضع مهاجم مثل لوكاكو أمامي في الموسم الثاني، بعد أن فزت بدوري الأبطال عبر المشاركة في كل مباريات الفريق الأول تقريباً».
وأكد أنه لم يكن هناك أي توتر بينه وبين توخيل، لكنه أوضح أن المدرب الذي ضمه للفريق، وهو فرانك لامبارد، أقيل بعدها بأشهر قليلة، مضيفاً: «هذا ليس أفضل شيء بالنسبة للاعب انضم إلى الفريق بعد الحديث مع المدرب».

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