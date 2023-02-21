«الإمبراطور» سياكا.. نجم استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد نجم فريق الوصل الجديد، المالي سياكا سيديبي، جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الأسبوعي، ونجح «سياكا» في تسجيل الهدف الأول الذي فتح الطريق أمام ثنائية «الإمبراطور» لحسم «ديربي بر دبي» بين الوصل والنصر، ليقفز بنمور زعبيل إلى وصافة جدول الترتيب (35 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن المتصدر شباب الأهلي.

حصد الوافد الجديد على دورينا، أعلى نسبة من الأصوات في استفتاء «سبورت فور أوول»، بـ 33%، بفارق طفيف عن أقرب منافسيه البحريني علي مدن من عجمان بـ 31%.

ومُنح القفاز الذهبي لأفضل حارس بالجولة 17 إلى أحمد حمدان، حارس عرين نسور خورفكان، تتويجاً لأدائه الرائع في «ديربي الإمارة الباسمة» بين خورفكان والشارقة، بـ 48.7% من كتلة المصوتين، جمعها بالعلامة الكاملة من الخبراء 20 من 20 بطاقة ترشيح، بنسبة 40%، وبعدد أصوات 150 من 1040 مشاركاً في الاستفتاء من الجماهير بنسبة 8.7%، بينما حصل الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، على جائزة أفضل حكم في الجولة بشبه الإجماع 81%، وذلك بعد قيادته للديربي بين الإمبراطور والعميد بكفاءة واقتدار.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة، بينما يتم تحديد أفضل صافرة وفق تقييم لجنة فنية خاصة بالاستفتاء، يترأسها مسلم أحمد خبير التحكيم والحكم الدولي السابق.