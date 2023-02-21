ثانية جولات السفن 60 قدما في شواطئ دبي السبت



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023، والذي ينظمه النادي في السبت المقبل على مياه الخليج العربي.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة تحرص دائماً على إقامة الحدث في أفضل الظروف التي تضمن أمن وسلامة المشاركين، مبيناً أنه وخلال الساعات القادمة ستقف على كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح عبر الواردة من المركز الوطني للأرصاد، معرباً عن أمنياته أن تكون الحالة الجوية يوم السباق ملائمة تماماً لطبيعة المنافسات حتى يخرج الحدث بالصورة المطلوبة.